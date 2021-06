Der Umwelt zuliebe - ein bienenfreundlicher Baum bekommt ein Zuhause an der TH Lübeck - Robinie gesellt sich zum kleinen Hain der Apfelbäumchen

Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit haben sich die Studierenden der Gruppe ‚Students for Sustainability‘, kurz ‚S4S‘ genannt, einen Baum ausgesucht, den sie am 22.06.2021 um 10.00 Uhr nahe dem Apfelbaumhain auf dem TH Campusgelände pflanzen werden. Auf Empfehlung und in Absprache mit der TH-Campus Imkerei ist die Wahl auf eine Robinie gefallen, die als bienenfreundliche Pflanze gilt, eine Bereicherung für Insektenarten ist und somit für Nachhaltigkeit steht.



TH-Studentin Nele Hoge, ehemaliges Vorstandsmitglied des ‚netzwerk n‘ und Masterabsolventin, hat den Kontakt zur Regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte (RENN.mitte) hergestellt, die die Robinie als Preis im Rahmen des Wettbewerbs ‚Projekt Nachhaltigkeit‘ übergibt. Der netzwerk n e.V. ist ein offenes Netzwerk, das Initiativen und allen interessierten Personen die Möglichkeit gibt, sich zu vernetzen und gemeinsam für eine nachhaltigere Hochschullandschaft einzutreten.



Hoge: "Der bundesweit agierende Verein ‚netzwerk n‘ bringt Nachhaltigkeit und Klimaschutz an die Hochschulen – in Lehre, Forschung, Betrieb, Governance und Transfer. Das Netzwerk verbindet Menschen, vermittelt Wissen und Good Practices, setzt kreative Impulse und motiviert zum gemeinsamen Handeln für Hochschulen, die Nachhaltigkeit ernst nehmen und Verantwortung für eine zukunftsfähige Gesellschaft übernehmen. Die Debattenreihe ‚perspektive n‘ des Vereins, die seit 2019 auch an der TH Lübeck stattfindet, wurde durch RENN.mitte als ‚Projekt Nachhaltigkeit‘ und als ‚Transformationsprojekt‘ ausgezeichnet. Ein Teil des Preises ist die Pflanzung eines Baumes.“



„Als Veranstalter des Wettbewerbs ‚Projekt Nachhaltigkeit‘ freuen wir uns, dass ‚netzwerk n‘ mit der TH Lübeck ein nachhaltiges Zuhause für ihren Transformationsbaum gefunden hat“, so Josef Ahlke, Konsortialführer von RENN.mitte. „Wir schätzen die Arbeit von ‚netzwerk n‘ und die Nachhaltigkeitsbestrebungen der TH Lübeck sehr. Dieses Engagement ist ein wesentlicher Bestandteil für eine nachhaltige Transformation und den Wandel unserer Gesellschaft."



TH-Vizepräsident Prof. Dr. Henrik Botterweck ist teilnehmendes Präsidiumsmitglied. Zu der Aktion sagt Botterweck: „Ich freue mich über das Engagement der Studierenden der TH Lübeck für die Zukunft unseres Planeten und damit unserer Gesellschaft - besonders über die Multiplikatorwirkung durch ihre Netzwerkinitiativen und Aktivitäten: das Pflanzen eines Baumes mag eine kleine, symbolische Tat sein, aber jede nachhaltige Veränderung und Weiterentwicklung beginnt mit einer Idee und Bildern, die diese vermitteln und greifbar machen."



Unter fachmännischer Anleitung durch den Gärtnereibereich der Marli Werkstätten GmbH, Lübeck, pflanzen Studierende, der Vize-Präsident sowie Mitarbeitende des Campusmanagements der Technischen Hochschule Lübeck das Bäumchen nahe dem vor zwei Jahren angelegten kleinen Apfelbaumhain.



Wir laden die Damen und Herren der Presse herzlich zu dem Pflanzakt ein, der in Präsenz zwischen dem Gebäude 20a, JuniorCampus und dem großen Parkplatz P2 am Mönkhofer Weg stattfindet.

