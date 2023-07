Chinesische Studierende feiern ihren Abschluss an der TH Lübeck

52 chinesische Studierende aus den Studiengängen Environmental Engineering und Information Technology nahmen am 18. Juli ihre Zeugnisse von der Technischen Hochschule (TH) Lübeck entgegen. Zum ersten Mal wurde die beste Studentin aus dem mittlerweile 16. Jahrgang des Deutsch-chinesischen Studienprogramms ausgezeichnet.



21 Studierende legten ihre Prüfungen erfolgreich im Environmental Engineering ab, 31 in Information Technology. Seit dem Wintersemester 2004/2005 führen die TH Lübeck und die East China University of Science and Technology (ECUST) in Shanghai gemeinsam die englischsprachigen Studiengänge Environmental Engineering (Umweltingenieurwesen) und Information Technology (Informationstechnologie) durch. Bis heute erreichen jedes Jahr circa 60 chinesische Studierende ihren Doppelabschluss in den zwei angebotenen Studiengängen. In diesem Jahr wurde zum ersten Mal die Studentin LI Ziyue als beste Absolventin in ihrem Studiengang Information Technology ausgezeichnet.



Mutig, neugierig und abenteuerlustig



„Sie haben sich sehr angestrengt, viel Zeit dafür investiert nun hier zu stehen und haben das hohe Bildungsniveau an der TH Lübeck genossen“, sagt der Prodekan der International Elite Engineering School ECUST, Prof. HUANG Guangtuan. Die Präsidentin der TH Lübeck, Dr. Muriel Helbig, dankt den anwesenden Stellvertreter*innen der ECUST für die jahrelange Zusammenarbeit im Studienprogramm und betont wie wichtig es der Hochschule sei, internationale Kooperationen zu pflegen. „Ich beglückwünsche die Studierenden dazu, dass Sie sich auf den Weg nach Lübeck gemacht haben und so mutig, neugierig und abenteuerlustig Ihre Zeit hier verbracht haben.“



Kontraste zwischen Shanghai und Lübeck



Stellvertretend für die Absolvent*innen des Studiengangs Environmental Engineering sprach der Absolvent WANG Xinyuan: „Die letzten 16 Monate waren eine unglaubliche Reise für mich – erfüllt von persönlichem Wachstum und vielen aufregenden Momenten.“ Die jahrgangsbeste Absolventin LI Ziyue richtet sich an die anwesenden Gäste und stellt fest: „Als wir in Lübeck ankamen, waren wir voller Vorfreude diese kleine Stadt zu erkunden, die einen großen Kontrast zur Metropole Shanghai darstellt. Keine Wolkenkratzer, keine U-Bahnen und sogar die Supermärkte sind sonntags geschlossen!“ Die Absolventin dankt den Hochschulen, Professor*innen, der China-Koordination der TH Lübeck und China Buddies, die ihnen im Alltag geholfen haben und zu Freunden wurden. Sie beendet ihre Rede mit einer Zeile aus einem chinesischen Gedicht. „Auch wir Menschen erleben Reisen und Veränderungen in unserem Leben, so wie die Sonne und der Mond durch den Himmel reisen.“



Nach der Vergabe der Zeugnisse durch den Dekan des Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften, Prof. Manfred Rößle und den Dekan des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik, Prof. Andreas Schäfer, tauschten sich die Studierenden und anwesenden Gäste bei Getränken und Buffet aus. Musikalisch begleitet wurde die Feierlichkeit durch Lady Lu, einer Live Loop Künstlerin der Musikhochschule Lübeck.