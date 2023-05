CHE Ranking: Spitzennoten für BWL und Wirtschaftsingenieurwesen

DIE ZEIT veröffentlichte am 09. Mai im ZEIT Studienführer 2023/24 sowie auf HeyStudium die neuesten Ergebnisse des Hochschulrankings vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE). Neben Fakten in den Bereichen Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer Hochschule.„Wir freuen uns, dass wir in vielen verschiedenen Bereichen bei den Studierenden punkten konnten“, sagt Prof. Dr. Andree Elsner, Studiengangsleiter im Bachelor Betriebswirtschaftslehre. Die Studierenden bewerteten sowohl die Unterstützung am Studienanfang (12 von 16 Punkten) als auch den Kontakt zur Berufspraxis (11 von 12 Punkten) mit Bestnoten.„Uns ist es wichtig, die Studierenden ab dem ersten Tag in ihrem Studium zu unterstützen. Dazu trägt auch eine persönliche Betreuung durch kleine Gruppengrößen entscheidend bei“ erklärt Elsner. Die BWL Studentin Christina Eifert dazu: „Ich finde sehr fördernd, dass wir in kleinen Gruppen lernen. Dadurch wird das Arbeiten dynamischer und die Professor*innen können besser auf uns eingehen. Besonders gut gefallen mir auch die praxisbezogenen Exkursionen. Ich konnte dadurch beispielsweise bei einer Reise zur Europäischen Zentralbank dabei sein.“Zudem gaben die Studierenden an, ein Studium in „angemessener Zeit“ im Bachelor und Master sehr gut schaffen zu können.Im Fach Wirtschaftsingenieurwesen schneiden die Studienorganisation, die Unterstützung am Studienanfang, der Kontakt zur Berufspraxis im Bachelorstudium sowie die Abschlüsse in angemessener Zeit im Masterstudium besonders gut ab. Der Studiengangsleiter Prof. Dr. Rüdiger Lohmann berichtet: „Gerade in der Fachkombination von Wirtschaft und Technik ist es für unsere Bachelorstudierenden wichtig, früh den Kontakt zur Berufspraxis aufzubauen. So verstehen sie, in welcher Rolle sie später im Unternehmen tätig sind und lernen für ihr Leben dazu. Unser Engagement zahlt sich mit 12 von 12 möglichen Punkten im Ranking aus!“Im Rahmen des CHE Hochschulrankings wurden in diesem Jahr folgende Fächer untersucht: Jura, Soziale Arbeit, Volkswirtschaftslehre (VWL), Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik,, Wirtschaftspsychologie und Wirtschaftsrecht.Im CHE Hochschulranking werden sowohl Urteile von Studierenden als auch Fakten zu Lehre und Forschung ausgewiesen. Die Hochschulen werden je Fach und Kriterium einzeln bewertet. Bei den Fakten-Kriterien werden die Hochschulen / Fachbereiche in eine Spitzen-, eine Mittel- und eine Schlussgruppe eingeteilt. Die Studierenden beurteilen die Studiensituation auf einer Skala von 1 bis 5 Sternen.Weitere Informationen über das Ranking finden Sie hier: www.heystudium.de/ranking