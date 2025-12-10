CHE Masterranking Ingenieurwissenschaften: TH Lübeck in Spitzengruppen vertreten
Befragung vom Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) des Ingenieurnachwuchses zeigt gute Bedingungen in den Studiengängen Bauingenieurwesen, Mechanical Engineering und Stadtplanung an der TH Lübeck auf
Boughanmis Beispiel zeigt, dass sich die internationale Ausrichtung eines Studiengangs lohnt – für die Studierenden, aber auch für Unternehmen, die händeringend nach Fachkräften suchen. „Unsere Absolvent*innen finden leicht die Möglichkeit ihre Abschlussarbeit im Unternehmen zu schreiben und sind durch den Studiengang gut vorbereitet für die Arbeit in der Industrie“, sagt Studiengangsleiter Prof. Dr.-Ing. Martin Hahn.
Die Studierenden aus Mechanical Engineering bescheinigten ihrem Master außerdem, dass er in angemessener Zeit zu schaffen sei – das heißt in der Regelstudienzeit oder ein bis zwei Semester länger. Die TH Lübeck liegt damit in dieser Kategorie ebenfalls in der Spitzengruppe unter den bewerteten Hochschulen.
Individuell einen Schwerpunkt setzen
Der Master Bauingenieurwesen der TH Lübeck landet ebenfalls in der Spitzengruppe, wenn es um den Abschluss in angemessener Zeit geht. Gute Noten im Vergleich zu anderen Hochschulen vergeben die Studierenden vor allem in der Möglichkeit einen individuellen fachlichen Schwerpunkt im Studium zu setzen (4,2 Punkte, der Mittelwert der Hochschulen liegt bei 3,9). Sie sind mit der Freiheit der Veranstaltungswahl und den Themen wissenschaftlicher Arbeiten zufrieden. Auch der Zugang zu den Lehrveranstaltungen wird positiv bewertet (4,9 Punkte, Mittelwert liegt bei 4,6). „Ich freue mich über die Rückmeldung unserer Studierenden und verstehe diese als Wertschätzung des Engagements der Kolleginnen und Kollegen für den Master Bauingenieurwesen“, sagt die Studiengangsleiterin Prof. Dr.-Ing. Petra Mieth.
Aktuelle Fragestellungen aus der Praxis für die Lehre
Der Master Stadtplanung der TH Lübeck zeichnet sich durch die Aktualität des Lehrangebots (4,7 Punkte, Mittelwert liegt bei 4,4), den Zugang zu den Lehrveranstaltungen (4,9 Punkte, Mittelwert liegt bei 4,6) und die didaktischen Fähigkeiten der Lehrenden aus (4,5 Punkte, Mittelwert liegt bei 4,2). „Unsere Lehre weist einen starken Praxisbezug aus: Wir greifen aktuelle Fragestellungen aus Städten und Regionen in verschiedenen Lehrformaten auf. Im Dialog mit Akteur*innen aus der Praxis entwickeln wir dann zum Beispiel im Rahmen von Studienprojekten oder Entwürfen konzeptionelle Lösungsansätze zu diesen Fragen“, sagt Studiengangsleiter Prof. Dr. rer. pol. Marcus Menzl. Der Studiengang M.Sc. Stadtplanung wurde keiner vom CHE-Ranking vorgegebenen Fächergruppe zugeordnet. Die aufgeführten Vergleiche des CHE finden entlang anderer Studiengänge aus dem Fach „Sonstige Geistes-/Ingenieurwissenschaften“ statt.
CHE Masterranking bei HeyStudium und ZEIT CAMPUS
In der deutschen Ingenieurbranche herrscht, wie derzeit in vielen Bereichen, ein Fachkräftemangel. Laut VDI-/IW-Ingenieurmonitor gab es im ersten Quartal 2025 rund 108.000 offene Stellen. Erschwerend kommt hinzu, dass verschiedene Fächer der Ingenieurwissenschaften in den vergangenen zehn Jahren massive Rückgänge bei den Einschreibungen verzeichneten.
Die Zahl der Erstsemester im Maschinenbau sank zwischen dem Wintersemester 2014/15 und dem Wintersemester 2024/25 um knapp 42 Prozent. Auch bei der Elektrotechnik und im Bauingenieurwesen sank die Zahl der Studienanfänger*innen deutlich, um 24 bzw. 14 Prozent.
An den Studienbedingungen kann dies nicht liegen: „Das aktuelle CHE Masterranking zeigt, dass die dringend gesuchten Nachwuchsingenieur*innen mit ihrem Studium überwiegend sehr zufrieden sind“, bilanziert Sonja Berghoff, Leiterin nationale Rankings beim CHE Centrum für Hochschulentwicklung.
Das vollständige CHE Masterranking ist ab sofort bei HeyStudium auf ZEIT ONLINE unter https://www.heystudium.de/masterranking abrufbar. Das umfassendste Ranking der Masterstudiengänge in Deutschland erscheint seit 2015 und bietet Informationen zu 39 Fächern. Neben Fakten zu den Bereichen Studium, Lehre und Forschung umfasst das Ranking Urteile von Studierenden zu ihren Hochschulen. Die Ergebnisse der Studierenden-Befragung zur allgemeinen Studiensituation werden anschaulich anhand einer 5-Sterne-Skala dargestellt. In diesem Jahr standen die Fächer Bau- und Umweltingenieurwesen, Elektrotechnik und Informationstechnik, Maschinenbau, Material-/Werkstoff- und Prozessingenieurwesen (Universitäten) bzw. Maschinenbau/Werkstofftechnik (HAW/Duale Hochschulen), Psychologie (an Universitäten) im Zentrum der Erhebung. Beteiligt haben sich mehr als 8.000 Studierende.
Das Magazin ZEIT Campus veröffentlicht eine Auswahl der Ergebnisse des CHE Masterrankings für die Fächer in der aktuellen Ausgabe. Das Magazin ist ab dem 11. Dezember online und im Handel erhältlich.