Bewerbungszeitraum an der Technischen Hochschule Lübeck beginnt - Vier neue Studiengänge erweitern das Angebot

Ab sofort können sich Studieninteressierte für das Wintersemester 2020/2021 an der TH Lübeck bewerben. Das Bewerbungsportal ist unter www.th-luebeck.de zu erreichen. Hier sind alle Informationen über das Bewerbungsverfahren, Termine und Fristen sowie eine Übersicht aller TH-Studienangebote zusammengefasst. Das Wichtigste vorab:Für Studiengänge mit Zulassungsbeschränkung endet die Bewerbungsfrist am 20. August 2020, bei Studiengängen ohne Zulassungsbeschränkung ist die Bewerbung bis 30. September 2020 möglich.Zum Wintersemester 2020/2021 wird das Studienangebot um die neuen Bachelorstudiengänge 'Allgemeine Elektrotechnik' und 'IT-Sicherheit Online' sowie die Masterstudiengänge 'Informatik/Softwaretechnik für verteilte Systeme' und 'Water Engineering' erweitert. Damit bietet die TH Lübeck insgesamt 35 praxisorientierte Studiengänge aus den Bereichen Ingenieurwesen, Naturwissenschaften, Wirtschaft, Architektur und Design an.Unter dem Motto "digital & persönlich" findet am 01. Juli 2020 ein digitaler TH-Tag mit Online-Sprechstunden und -Beratung für Studieninteressierte statt. Informationen zum digitalen TH-Tag sind ebenfalls unter www.th-luebeck.de zu finden.