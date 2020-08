Bewerbungsfrist verlängert: Studieren an der TH Lübeck zum Wintersemester noch möglich

Das Bewerbungsportal der Technischen Hochschule Lübeck ist noch bis zum 20. August 2020 geöffnet. Unter www.th-luebeck.de können sich Studieninteressierte über das Studienangebot der TH Lübeck für das Wintersemester 2020/ 2021 informieren und bewerben.Wegen der Corona-Pandemie wurde der Bewerbungsschluss für alle Studiengänge um rund vier Wochen verlängert. Die Frist für zulassungsbegrenzte Studiengänge endet am 20.08.2020 und für die zulassungsfreien Studiengänge am 30.09.2020.Wer also an praxisorientierter Ausbildung an Schleswig-Holsteins einziger Technischen Hochschule interessiert ist und noch zum Wintersemester 2020/ 2021 in ein Studium einsteigen möchte, sollte sich jetzt online bewerben.Da die Corona-Pandemie auch den Ablauf des Wintersemesters 2020/21 an der Hochschule beeinflusst, wird das kommende Semester unter Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaßnahmen voraussichtlich eine Mischung aus Präsenz- und digitaler Lehre sein. Die Veranstaltungen für die Erstsemester haben bei weiter gelockerter Präsenzlehre oberste Priorität.Informationen über die zahlreichen nationalen und internationalen Studienangebote der TH Lübeck, ob aus den angewandten Naturwissenschaften, dem Baubereich, der Elektrotechnik/ Informatik oder dem Maschinenbau sowie den Wirtschaftswissenschaften gibt es im Internet unter www.th-luebeck.de