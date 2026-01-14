Kontakt
Abschlussarbeiten: Studierende zeigen ihre zukunftsweisenden Ideen

Sie beschäftigten sich mit der Wiederbelebung von Dorfgemeinschaften, konzipierten eine Badestelle an der Wakenitz, oder betrachteten die energetische Sanierung im Denkmalschutz: Vom 19. bis zum 30. Januar 2026 stellen die Absolvent*innen des Wintersemesters 2025/2026 ihre Abschlussarbeiten im Bauforum der TH Lübeck aus.

131 Studierende aus dem Fachbereich Bauwesen der TH Lübeck zeigen ihre Abschlussarbeiten aus dem Wintersemester 2025/2026. Sie haben ihren Abschluss in den Studiengängen Architektur (Bachelor und Master), Bauingenieurwesen (Bachelor und Master), Bachelor Nachhaltige Gebäudetechnik sowie Stadtplanung (Bachelor und Master) erfolgreich abgeschlossen und sich mit den verschiedensten Themen beschäftigt.

Die Studierenden schauten sich zum Beispiel an, wie ein Industriedenkmal in Lübeck erhalten werden kann und erstellten einen Praxisleitfaden zur Vorplanung der Wasser- und Energieversorgung in ländlichen Regionen Tansanias.

Die offizielle Ausstellungseröffnung findet am 22. Januar um 19.00 Uhr im Bauforum der TH Lübeck (Stephensonstraße 1-3) statt. Der Einlass beginnt um 18.30 Uhr. Die Präsidentin der TH Lübeck, Dr. Muriel Helbig begrüßt alle Gäste, der Dekan des Fachbereichs Bauwesen, Prof. Sebastian Fiedler und der Hauptgeschäftsführer des Baugewerbeverbands Schleswig-Holstein, Jan Christian Janßen, halten ein Grußwort. Die Absolvent*innen haben wie immer das letzte Wort. 

Eine Anmeldung ist noch bis zum 16. Januar 2026 auf der Seite der TH Lübeck möglich: https://www.th-luebeck.de/hochschule/fachbereiche/bauwesen/anmeldung-bauforum-profile/

Für Fragen wenden Sie sich bitte an Andrea Schauließ vom Fachbereich Bauwesen der TH Lübeck: andrea.schauliess@th-luebeck.de.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
