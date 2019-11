9. Karrieretag auf dem Wissenschaftscampus in Lübeck

Der 9. Karrieretag findet statt am Dienstag, d. 12. November 2019 ab 12 Uhr im Audimax am Mönkhofer Weg 245 auf dem Wissenschaftscampus im Lübecker Hochschulstadtteil. Die gemeinsam von Universität zu Lübeck, Technische Hochschule Lübeck und der Industrie- und Handelskammer (IHK) zu Lübeck organisierte Kontaktmesse bietet Studierenden hervorragende Möglichkeiten, Kontakte zu den Unternehmen herzustellen.Wie in der Vergangenheit erwarten die Organisatoren wieder großen Zulauf, wenn es heißt, Wissenschaft und Wirtschaft begegnen Hand in Hand dem Fachkräftemangel. Die weit über 60 Unternehmensvertretungen aus den unterschiedlichsten Branchen (IT, Lebensmittelindustrie, Medizintechnik, Bauwesen, Maschinenbau, etc.) haben studienbegleitende Jobs, Traineestellen, Bachelor- und Masterarbeiten, Praktikumsplätze oder komplette Stellenangebote im Gepäck. Darüber hinaus gibt es Individuelle Beratungsangebote, professioneller Check von Bewerbungsunterlagen und Kurzvorträge über Berufsperspektiven, -chancen, und -einstiegsmöglichkeiten sowie Stellenbörsen, die das vielfältige Programm abrunden.Die Teilnahme ist für Interessierte und Studierende kostenlos. Weitere Informationen gibt es unter: