182 neue Talente beginnen ihre studentische Karriere an der TH Lübeck

Die neuen Studierenden starteten am 24. März 2025 im ersten Fachsemester an der Technischen Hochschule (TH) Lübeck. In den ersten Tagen an der Hochschule erkundigen sich die Erstsemester bei einer Infomesse über das Studium. Engagierte Studierende zeigen ihnen den Campus und wichtige Gebäude. Bei einer Domführung lernen die Erstsemester das historische Lübeck näher kennen.



24 Erstsemester haben ihr Studium im Fachbereich (FB) Angewandte Naturwissenschaften aufgenommen, 91 im FB Bauwesen, 26 im FB Elektrotechnik und Informatik und 41 im FB Maschinenbau und Wirtschaft. Zusätzlich starten 116 Studierende in höheren Fachsemestern. Monica Kasusu studiert im ersten Semester Bauingenieurwesen. Sie kommt aus Flensburg und hat ein klares Ziel vor Augen: „Ich möchte meinen Master im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik machen.“ Dafür braucht die 20-Jährige im Bachelor eine ingenieurwissenschaftliche Grundlage. „Deshalb habe ich mich für Bauingenieurwesen als ingenieurwissenschaftliches Fach entschieden“, sagt Kasusu.



„Engagieren Sie sich“



Monica Kasusu ist eine von 182 neuen Erstsemestern, die von der Präsidentin der TH Lübeck im Bauforum begrüßt wurden: „Informieren Sie sich, tauschen Sie sich mit ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen aus und engagieren Sie sich. Gestalten Sie Ihre Hochschule mit“, sagt Dr. Muriel Helbig. Anne Sange, Präsidentin des Studierendenparlaments und Mathis Mohnke, Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschusses begrüßten die Neuen mit Eindrücken aus ihren ersten Wochen an der TH Lübeck.



Von Partys und E-Mails



Der Dekan des Fachbereichs Angewandte Naturwissenschaften, Prof. Manfred Rößle, appellierte an die Studierenden, sich mit Kommilitonen aus anderen Studiengängen auszutauschen und Netzwerke zu bilden. Prof. Sebastian Fiedler, Dekan des FB Bauwesen, lud alle zu den Aktivitäten der ersten Tage ein, unter anderem zu einer Domführung. Der Dekan des FB Elektrotechnik und Informatik, Prof. Andreas Schäfer, betonte unter anderem zwei Punkte. Erstens: „Party machen“ und zweitens „E-Mails lesen und beantworten". Prof. Sonja Beer, Prodekanin des FB Maschinenbau und Wirtschaft, berichtete von den Herausforderungen einer ihrer Studierendengruppen in den ersten Wochen und gab praktische Hinweise mit auf den Weg.



Infomesse für einen erfolgreichen Start



Am 25. März erhielten die Erstsemester die Gelegenheit, sich bei der Infomesse umfassend zu informieren. Hier wurden wichtige Themen rund um das Rechenzentrum sowie die Bereiche Studium und Lehre, Internationales und das Sprachenzentrum behandelt. Für die Erstsemester aus dem Fachbereich Bauwesen gibt es am Freitag, 28. März 2025 eine Exkursion zum Freilichtmuseum Molfsee. Architekturstudent Julius Barnstedt wird dabei sein: „Ich bin gespannt, was mich dort erwartet“, sagt der 18-Jährige. Vom 31. März bis zum 04. April 2025 geht es für die Studierenden aus dem FB Bauwesen dann in die traditionsreiche Kompaktwoche.

