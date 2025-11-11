Ein festlicher Auftakt ins neue Jahr

Mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass das Technik Museum Speyer das neue Jahr mit einem Konzert im Museum Wilhelmsbau einläutet. Inmitten historischer Orgeln, feinmechanischer Automaten und seltener Musikinstrumente entsteht eine bezaubernde Atmosphäre, die Besucher jedes Jahr aufs Neue fasziniert. Der Konzertsaal, geprägt von seinem nostalgischen Charme und den klangvollen Exponaten, bietet den idealen Rahmen für einen klanghaften Start ins neue Jahr.Als besonderer Gast ist in diesem Jahr die britische Musikerin Jean Martyn zu erleben, die gemeinsam mit Sina Hildebrand-Arnold ein vielseitiges Programm gestaltet. Jean Martyn, bekannt aus dem Finale der britischen TV-Show Britain’s Got Talent (2011), begeistert seit vielen Jahren auf internationalen Bühnen mit ihrer Virtuosität und ansteckenden Spielfreude.Die Pianistin und Organistin begann bereits im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspiel, studierte klassische Musik und Jazz und konzertiert weltweit, unter anderem im Blackpool Tower, wo sie als erste Frau seit über 50 Jahren eine CD an der berühmten Wurlitzer-Orgel aufnahm sowie im St. James’s Palace und bei BBC-Produktionen. Ihr Repertoire reicht von klassischer Musik über Jazz bis hin zu eigenen Arrangements bekannter Melodien.Im Konzertsaal des Museum Wilhelmsbau wird Jean Martyn an einem historischen Bechstein-Flügel zu hören sein. Sina Hildebrand-Arnold führt durch den Abend, erzählt spannende Hintergründe zu den historischen Orgeln und mechanischen Musikinstrumenten des Hauses und lässt das Publikum in die faszinierende Klangwelt des Museums eintauchen. So verspricht das Neujahrskonzert 2026 einen Abend voller Charme, Klangvielfalt und Emotion – ein musikalisches Erlebnis, das Musikliebhaber nicht verpassen sollten.