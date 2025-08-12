25 Jahre STS-99 im Technik Museum Speyer

Das Jubiläumsevent „25 Jahre STS-99 am vergangenen Samstag, 9. August 2025, im Technik Museum Speyer war ein voller Erfolg und ein unvergessliches Erlebnis für Raumfahrtfans. Der große Saal im FORUM Kino war bis auf den letzten Platz gefüllt, als vier Mitglieder der damaligen STS-99-Crew – die NASA-Astronauten Kevin Kregel, Dominic Gorie, Dr. Janet Kavandi sowie ESA-Astronaut Dr. Gerhard Thiele – spannende Einblicke in die wissenschaftliche Bedeutung, den Ablauf und die persönlichen Erlebnisse dieser einzigartigen Mission gaben.



Eine besondere Bereicherung des Programms war der Ehrengast Jannicke Mikkelsen, Dragon Vehicle CDR der FRAM2 Mission. Sie ist die erste norwegische Astronautin und überhaupt der erste norwegische Staatsbürger, der ins All geflogen ist. Mikkelsen berichtete über ihre besondere Verbindung zur STS-99-Mission und teilte persönliche Gedanken zu deren nachhaltiger Bedeutung für die Weltraumforschung.



Die Gäste erlebten eine lebendige Mischung aus faszinierenden Bildern, fundierten Fakten und persönlichen Anekdoten. Besonders für die jüngeren Besucher war das anschließende Treffen mit den Astronautinnen und Astronauten – inklusive der Möglichkeit für gemeinsame Fotos – ein absolutes Highlight.



Die Begeisterung war im gesamten Saal spürbar: Raumfahrtbegeisterte jeden Alters verfolgten gebannt die Schilderungen, stellten Fragen und nahmen neue Eindrücke mit. Die Veranstaltung fügte sich perfekt in die Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“ des Technik Museum Speyer ein und hinterließ bei vielen Gästen bleibende Erinnerungen – nicht zuletzt in Form von strahlenden Gesichtern und einzigartigen Begegnungen mit Menschen, die Geschichte geschrieben haben.





