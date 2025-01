Zweite Retrobörse im Technik Museum Speyer: Ein Wochenende für Retro-Fans und Science-Fiction-Enthusiasten

Die Retrobörse bietet eine Plattform für alle, die Retro-Filme, -Serien und -Games lieben, insbesondere aus den 70er, 80er und 90er Jahren. Hier finden Besucher Fanartikel aus den Jahren 1950 bis 2005 – von Comics und Spielzeug bis hin zu Film-Erinnerungsstücken. Der Eintritt zur Veranstaltung ist im regulären Museumseintrittspreis enthalten. In der vergrößerten Gaming-Area können Besucher die goldene Ära des Gamings erleben: Von bespielbaren Flipperautomaten über Arcade-Geräte bis hin zu Retro-Konsolen ist alles dabei. Auch Cosplayer sind herzlich willkommen und erhalten im Kostüm eine Eintrittsermäßigung an der Tageskasse. Für den Komfort der Teilnehmer stehen Umkleiden bereit, sodass sich jeder perfekt auf seinen Auftritt vorbereiten kann.Neben dem Marktplatz für Sammler bietet die Retrobörse ein abwechslungsreiches Programm:• Vorträge rund um Science Fiction: Experten beleuchten faszinierende Hintergründe und Geschichten zu Kultklassikern.• Vorführung des Kurzfilms „Kurzzeithelden“ sowie des STAR WARS Fanfilms „WINGMAN: AN X-WING STORY“: Ein beeindruckendes Projekt, das Fans und Filmbegeisterte gleichermaßen begeistern wird.• Talkrunde mit STAR WARS Cosplay-Gruppen: Einblicke in die kreativen Kostüme und Geschichten der Szene, moderiert von 501st Legion German Garrison, Rebel Legion German Base Yavin und den Mandalorian Roughnecks.• Charity-Auktion zu Gunsten des Kinderhospizes Sterntaler in Dudenhofen: Eine moderierte Versteigerung, bei der der gesamte Erlös einem guten Zweck zugutekommt.• Ehrengast Laura Oettel: Die Synchronsprecherin lieh der Rolle der Luna Lovegood aus den Harry Potter Filmen ihre Stimme. Sie gewährt in einer Talkrunde Einblicke in ihre Arbeit und steht an beiden Tagen bei Autogrammstunden zur Verfügung.Die Retrobörse ist nicht nur ein Marktplatz, sondern auch ein Treffpunkt für Gleichgesinnte. In entspannter Atmosphäre können sich Besucher über ihre Lieblingsfandoms austauschen und Kontakte knüpfen. Egal, ob Sammler, Gamer oder Filmfan – die Retrobörse im Technik Museum Speyer bietet ein unvergessliches Erlebnis für große und kleine Fans.Für Cosplayer gibt es erstmalig eine beheizte Umkleide, um sich zum einen umzuziehen oder zu schminken und zum anderen um Wertsachen oder Wechselkleidung an einer betreuten Garderobe abzugeben. Die Umkleide/Garderobe ist in der Location Weindorf des Technik Museums eingerichtet und kann für einen kleinen Unkostenbeitrag genutzt werden.Alle Besucher der Retrobörse profitieren zusätzlich zum Veranstaltungsprogramm noch von den aktuellen Winterwochen und erhalten somit eine Vorstellung im IMAX DOME Kino gratis zum Eintrittspreis dazu.