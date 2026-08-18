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Zum Abschied noch einmal in Halle 3

Sonderausstellung „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ endet am 13. September 2026 im Technik Museum Sinsheim

(lifePR) (Sinsheim, )
Fast zwei Jahre lang war Halle 3 im Technik Museum Sinsheim Treffpunkt für Tuning- und Automobilfans und viele Menschen, die ihre Begeisterung für Volkswagen und Opel teilen. Am 13. September 2026 endet die Sonderausstellung „Faszination Tuning – VW vs. Opel“. Mit ihr verabschiedet sich nicht nur eine Ausstellung, sondern auch ein Gemeinschaftsprojekt, das von Beginn an nach dem Motto „Für Fans von Fans“ entstand. Weitere Informationen zur aktuellen Sonderschau sind unter www.technik-museum.de/tuning abrufbar.

Den Grundstein für „Faszination Tuning“ legte ein öffentliches CARsting: Mehr als 300 Fahrzeugbesitzer bewarben sich mit ihren individuell gestalteten Automobilen und deren Geschichten. Die ausgewählten Exponate stammen fast ausschließlich aus Privatbesitz. Während der gesamten Laufzeit wechselten die motorisierten Einzelstücke regelmäßig, sodass Besucher immer wieder neue Facetten der Tuning-Szene entdecken konnten.

Im Mittelpunkt standen dabei nicht nur die jahrzehntelange Rivalität zwischen Volkswagen und Opel oder die Entwicklung legendärer Modelle wie Golf GTI, Kadett und Astra OPC. Entscheidend waren vor allem die Menschen hinter den Fahrzeugen. Jeder Umbau erzählt seine eigene Geschichte – von der ersten gemeinsamen Schrauberstunde mit dem Vater über jahrzehntelange Motorsportleidenschaft bis hin zum Auto, das zum treuen Begleiter durchs Leben wurde.

„Eine Ausstellung wie diese funktioniert nur, weil Menschen bereit sind, ihre Fahrzeuge und ihre Stories zu teilen. Die Leihgeber haben unsere Halle nicht nur mit Exponaten gefüllt, sondern ihr Persönlichkeit verliehen“, betont Andreas Hemmer, Museumsleiter der Technik Museen Sinsheim Speyer. „Wer ‚Faszination Tuning – VW vs. Opel‘ noch nicht gesehen hat oder sie ein letztes Mal erleben möchte, sollte die verbleibenden Wochen nutzen.“

Zum Ausstellungsende öffnet sich für Besucher noch einmal eine besondere Perspektive. Am 13. September 2026 holen die ersten Leihgeber ab 13 Uhr ihre Fahrzeuge persönlich aus dem Museum ab. Während die Halle nach und nach geleert wird, entstehen Gespräche zwischen Besitzern und Besuchern – über Umbauten, Erinnerungen und gemeinsame Erlebnisse. Gleichzeitig werden hinter den Kulissen die Weichen für den Abbau der Ausstellung und die Installation der kommenden Präsentation gestellt. Ein Museumsbetrieb, der normalerweise verborgen bleibt, wird an diesem Tag sichtbar.

Lange leer bleibt die Halle 3 jedoch nicht. Unmittelbar nach dem Abbau startet das Museumsteam mit den Vorbereitungen für die nächste Sonderausstellung. Ab dem 24. Oktober 2026 zieht mit „The Spirit of Nippon“ die japanische Automobilkultur in das Technik Museum Sinsheim ein. Informationen zur neuen Sonderschau gibt es unter www.technik-museum.de/nippon

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Technik Museen Sinsheim Speyer

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 8.000 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.
An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

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