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Wenn der Vorplatz zum Showroom wird

Benzingespräch 2026 startet ins Jubiläumsjahr

(lifePR) (Sinsheim, )
Wenn sich am ersten Sonntag im Monat von 9 bis 14 Uhr der Vorplatz des Technik Museum Speyer mit automobilen Raritäten füllt, ist wieder Benzingespräch-Zeit. Von April bis September 2026 (ausgenommen Mai) lädt das Museum zum beliebten Treffpunkt für Old- und Youngtimerfans ein – im Jubiläumsjahr erstmals mit zusätzlichen Highlights wie Live-Musik, Bühneninterviews und gastronomischem Angebot. Die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen unter www.technik-museum.de/....

Seit 2012 ist das Benzingespräch ein fester Termin im Kalender der Szene und hat sich als lebendiger Treffpunkt für Automobilliebhaber etabliert. Was die Veranstaltung so besonders macht: Kein Treffen gleicht dem anderen. Welche Fahrzeuge anrollen, bleibt jedes Mal eine Überraschung. Sicher ist nur, dass sich der Platz vor dem Museum in einen eindrucksvollen Showroom unter freiem Himmel verwandelt. Rund 300 motorisierte Schmuckstücke sorgen regelmäßig für eine einzigartige Atmosphäre und machen das Event zu einem Erlebnis für Teilnehmer und Besucher gleichermaßen.

Hier treffen sich Menschen, die eine Leidenschaft teilen: Fahrzeuge in all ihren Facetten. Zwischen glänzendem Chrom, aufwendig restaurierten Klassikern und individuellen Umbauten entstehen Gespräche, neue Kontakte und persönliche Geschichten. Die Veranstaltung steht für gelebte Old- und Youngtimerkultur und den direkten Austausch unter Gleichgesinnten. Ganz im Sinne des Museumsmottos „Für Fans von Fans“ wird das Treffen von der Community getragen. Zu den Teilnehmern zählen unter anderem Mitglieder des Museumsvereins sowie Oldtimer-Enthusiasten, die sich vielfach bereits von anderen Veranstaltungen kennen. Viele bereiten ihre Wagen gezielt für den Termin vor und nehmen den Weg nach Speyer auf sich, um ihre automobilen Schätze zu präsentieren. Die Vielfalt der Szene wird auf unterschiedliche Weise sichtbar: Einige gestalten den Besuch bewusst entspannt und bringen Klappstühle oder kleine Tische mit, andere ergänzen ihre Fahrzeuge durch individuell gestaltete Infotafeln mit technischen Details. Manche erscheinen sogar im stilistisch passenden Outfit zu ihrem Gefährt. So entsteht eine lebendige Mischung aus Technikbegeisterten, die ihre Leidenschaft teilen, Erfahrungen austauschen und die besondere Atmosphäre aktiv mitgestalten. Interessierte Besucher kommen dabei ebenfalls auf ihre Kosten: Die Teilnehmer stehen gern Rede und Antwort und ermöglichen zudem das Fotografieren der ausgestellten Fahrzeuge. Genau dieses Engagement prägt den offenen Charakter des Benzingesprächs und macht es zu einem festen Bestandteil der Szene.

Zum Jubiläumsauftakt am 12. April 2026 dürfen sich Besucher und Teilnehmer auf ein erweitertes Programm freuen: Für musikalische Begleitung sorgt die Mannheimer Band Tascosa, die mit ihrer charakteristischen Mischung aus Desert Rock sowie Einflüssen aus Americana und Mariachi einen besonderen Akzent setzt. Ergänzt wird der Auftakt durch ausgewählte Bühneninterviews mit Fahrzeughaltern, die persönliche Einblicke in ihre automobilen Schätze geben. Für das leibliche Wohl ist durch die museumseigene Gastronomie gesorgt.

Die weiteren Termine finden wie gewohnt an jedem ersten Sonntag im Monat (außer Mai) statt und knüpfen an das bewährte Konzept der offenen, ungezwungenen Treffen an. Ob langjähriger Teilnehmer oder neuer Besucher: Beim Benzingespräch ist jeder willkommen, der die Faszination besonderer Fahrzeuge erleben und Teil dieser lebendigen Community werden möchte, „Für Fans von Fans“ eben.

Benzingespräche-Termine 2026
Auftakt: Sonntag, 12. April, von 9 bis 14 Uhr
Sonntag, 07. Juni, von 9 bis 14 Uhr
Sonntag, 05. Juli, von 9 bis 14 Uhr
Sonntag, 02. August, von 9 bis 14 Uhr
Sonntag, 06. September, von 9 bis 14 Uhr

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Technik Museen Sinsheim Speyer

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 7.500 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

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