U17 überquert Gleise und Kreisel - Nachtaktion in Bad Rappenau

Nach der spektakulären Ankunft in der Kurstadt am Vortag bereitete das Transportteam U17 für die Überquerung der Bahngleise und des Kreisverkehrs am Ende der Kirchenstraße vor: U17 wurde auf dem Tieflader gekippt, gesichert und der Kreisel mit Metallplatten zur Straßenbefestigung ausgelegt. Um 00:05 Uhr startete Frieder Saam, Fahrer der Spedition Kübler GmbH, seine Zugmaschine, um mit dem U-Boot langsam und vorsichtig die Bahnlinie an einem Bahnübergang zu überqueren. Hierfür wurden zuvor die Oberleitungen angehoben. Vor den Augen hunderter Schaulustiger bewegte sich der 30-achsige Tieflader souverän vorwärts.Unmittelbar nach dem Kreisverkehr musste U17 in die Wimpfener Straße manövriert und vorsichtig an den Häusern vorbeigezogen werden. In weniger als 30 Minuten war dies geschafft. Anschließend wurde der Metallkoloss gesichert, aufgerichtet und kurz vor 5 Uhr morgens am Ortsausgang von Bad Rappenau abgestellt. Um 14:30 Uhr geht es weiter zur Straßenmeisterei Bonfeld. Am Samstag, 20. Juli, folgt die Autobahnauffahrt. Mit der erfolgreichen Überquerung der Bahnlinie ist ein wichtiger Meilenstein in der Logistik dieses außergewöhnlichen Transports zum Technik Museum Sinsheim erreicht.Für alle, die nicht live vor Ort dabei sein können, übertragen die Technik Museen Sinsheim Speyer das Event als Livestream und bieten ein Tracking an. Bei besonders interessanten Streckenabschnitten begleitet ein Moderator das Geschehen und spricht unter anderem mit ehemaligen U-Boot-Fahrern. Der Transport wird über die sozialen Medien und via www.technikmuseum.de/u17 mitverfolgt werden können.