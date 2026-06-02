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Tuning-Kultur zwischen Concorde und U-Boot

Faszination Tuning – Das Treffen im Technik Museum Sinsheim

(lifePR) (Sinsheim, )
Wenn sich die Sommersonne in polierten Karosserien spiegelt, Motoren aufheulen und unzählige charakterstarke Fahrzeuge das Museumsgelände in ein buntes Meer aus Lack und Chrom verwandeln, ist es wieder Zeit für ein Tuning-Treffen am Technik Museum Sinsheim – geprägt von der persönlichen Handschrift und den Ideen ihrer Besitzer. Am Samstag, 20. Juni 2026, von 9 bis 18 Uhr lädt das Museum erneut zur automobilen Begegnung im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ ein. Nach dem erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr geht das Event in die zweite Runde – marken- und baujahroffen sowie offen für alle Liebhaber veredelter Fahrzeuge. Die Teilnahme am Treffen sowie der Besuch der Veranstaltung sind kostenlos. Eine Anmeldung ist bereits möglich und wird aus Gründen der besseren Planbarkeit erbeten, eine spontane Teilnahme ist jedoch ebenfalls jederzeit möglich. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter www.technik-museum.de/tuning-treffen

Unterhalb der Concorde und des U-Bootes U17 versammeln sich am Samstag über 100 kreative Umbauten, Oldtimer und aktuelle Showcars. Seltene Einzelstücke und klassische Veredelungsfahrzeuge unterschiedlichster Stilrichtungen runden das Treffen ab. Besucher und Teilnehmer erwartet neben einer eindrucksvollen Fahrzeugvielfalt auch die einzigartige Atmosphäre zwischen technischem Kulturerbe und moderner Tuning-Kultur. Das Treffen bietet Raum für Benzingespräche, Erfahrungsaustausch und die gemeinsame Leidenschaft für automobile Individualität. „Die Sonderausstellung und auch das Treffen zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und vielfältig die Tuning-Community ist. Besonders freut uns, dass so viele private Fahrzeughalter Teil dieses außergewöhnlichen Projekts geworden sind und ihre Begeisterung mit den Besuchern teilen“, erklärt Simon Orth, Projektleiter des Events. 

Ergänzt wird das Programm durch die Moderation der beiden Tuning-Experten Daniel Scheucher von DS.AUTOMOTIVE und Denis Marasciulo. Dabei präsentieren sie ausgewählte Umbauten und sprechen mit den Schraubern über Projekte, Konzepte und die Geschichten hinter den unverwechselbaren Fahrzeugen. Beide gehören seit Jahren zu bekannten Gesichtern der Szene. Marasciulo ist darüber hinaus unter anderem als Moderator beim BRAZZELTAG sowie der Bosch Boxberg Klassik bekannt. 

Die Veranstaltung spiegelt zugleich den besonderen Charakter der aktuellen Sonderausstellung wider. „Faszination Tuning – VW vs. Opel“ wurde vollständig mit Fahrzeugen privater Leihgeber aus der gesamten DACH-Region realisiert und steht beispielhaft für das Motto des Museumsvereins: „Für Fans von Fans“. Erst durch die Unterstützung der Community und der engagierten Fahrzeugbesitzer wurde diese Ausstellung möglich. Damit unterstreicht das Technik Museum Sinsheim erneut die enge Verbindung zur Fangemeinschaft und zur automobilen Szene. 

Die Sonderausstellung ist noch bis zum 13. September 2026 in Halle 3 des Technik Museum Sinsheim zu sehen. Für Besucher des Treffens hält der 20. Juni zudem bereits einen exklusiven Ausblick bereit: Im Rahmen der Veranstaltung gibt das Museum erstmals einen Vorgeschmack auf die kommende Sonderausstellung. 

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