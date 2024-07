Positionieren des Schubverbands quer im Neckar Ballastieren des Pontons, sodass die im Anschluss angebrachten Rampen möglichst gerade liegen Installation der Rampen, die dem Tieflader das Auffahren auf den Ponton ermöglichen Auffahren des Tiefladers auf den Ponton Absenken von U17 auf den Tieflader Abfahren des Tiefladers vom Ponton an Land Parken des Tiefladers in unmittelbarer Nähe der Stelle des Roll-offs

Der finale Zeitplan für den Roll-off, die Abfahrt von U17 vom Ponton, liegt vor.Die Arbeiten starten am Samstag, 13. Juli, ab 4 Uhr morgens. Der Roll-off besteht aus mehreren Schritten:Sowohl beim Auffahren als auch beim Abfahren des Tiefladers stellen das ständige Ballastieren des Pontons sowie das Nivellieren des Tiefladers sicher, dass Ponton, U17 und Tieflader in Waage bleiben.Dieses ständige Anpassen führt dazu, dass der Roll-off im Gesamten mit 6 Stunden veranschlagt ist. Wann welcher der oben beschriebenen Vorgänge beginnt und/oder abgeschlossen ist, können wir Ihnen vorher nicht sagen. Auch in den kommenden Tagen können dazu keine Einschätzungen abgegeben werden. Aufgrund der Einmaligkeit dieser Aktion liegen keine Erfahrungswerte vor. Die bisherigen Roll-offs von U17 fanden in stehendem Gewässer statt und sind deshalb keine Referenz. Der Gasthof Ritter befindet sich unmittelbar an der Anlegestelle von U17 und bietet ab 4 Uhr Kaffee, ab 6 Uhr Brezeln und Butterbrezeln an. Der Straßentransport durch Haßmersheim startet am Sonntag, 14. Juli, voraussichtlich ab 8 Uhr.