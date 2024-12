Retrobörse im Technik Museum Speyer lässt Fanherzen höherschlagen

Das Technik Museum Speyer lädt erneut ein zu einem Highlight für Fans von Retro-Comics, Filmen und Sammlerstücken: Am 25. und 26. Januar 2025 öffnet die Retrobörse zum zweiten Mal ihre Tore. In der beeindruckenden Raumfahrthalle wird ein vielseitiges Programm geboten, das Sammlerherzen höherschlagen lässt und nostalgische Erinnerungen weckt. Die Veranstaltung ist im Eintrittspreis des Museums enthalten.



Die Retrobörse bietet eine Plattform für Liebhaber von Retro-Filmen und -Serien, die besonders aus den 70er, 80er und 90er Jahren Kultstatus genießen. In der Raumfahrthalle finden Sammler Fanartikel aus den Jahren 1950 bis 2005 – ein wahres Paradies für alle, die die Helden ihrer Kindheit und Jugend feiern möchten. Von Comics über Spielzeug bis hin zu Film-Erinnerungsstücken ist alles dabei.



Erlebniswelt für Gamer und Cosplay-Fans

Eine vergrößerte Gaming-Area lädt ein, in die Welt klassischer Videospiele einzutauchen: Bespielbare Flipper, Arcade-Geräte und Retro-Konsolen versetzen die Besucher in die goldene Ära des Gamings. Cosplayer werden ebenfalls herzlich willkommen geheißen – im Kostüm gibt es eine Eintrittsermäßigung an der Tageskasse. Sogar Umkleiden werden für die kostümierten Teilnehmer bereitgehalten.



Bühnenprogramm, Vorträge und Fanfilm-Highlights

Für Unterhaltung und Inspiration sorgt das abwechslungsreiche Begleitprogramm: Im FORUM Kino werden thematisch passende Fanfilme gezeigt und spannende Vorträge laden dazu ein, tiefer in die faszinierende Welt der Fandoms einzutauchen. In der Raumfahrthalle wartet ein Bühnenprogramm mit Überraschungsgästen auf die Besucher.



Markt von Fans für Fans

Die Retrobörse ist nicht nur ein Markt, sondern auch ein Treffpunkt für Gleichgesinnte. Von Comics, Vintage-Toys über Sammlerstücke und Merchandise ist alles dabei. In entspannter Atmosphäre können sich Besucher über ihre Lieblingsfandoms austauschen und Kontakte knüpfen. Egal, ob Sammler, Gamer oder Filmfan – die Retrobörse im Technik Museum Speyer bietet allen großen und kleinen Fans ein tolles Erlebnis.

