Sie beherrschen die Straßen der Welt, sind zuverlässig, langlebig und aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken: Nutzfahrzeuge. Seit Ende des 19. Jahrhunderts sorgen Lastkraftwagen für einen reibungslosen Ablauf in der Gesellschaft, indem sie die Verbindung zwischen Produktion und Konsum herstellen. Grund genug, einen Blick auf die Entwicklung dieser motorisierten Giganten zu werfen: Ab dem 21. Dezember 2024 widmet das Technik Museum Speyer in Kooperation mit Mercedes-Benz Trucks Classic den Nutzfahrzeugen von Mercedes-Benz Trucks eine Sonderausstellung. „Legenden auf Rädern – Pioniergeist, Innovation, Tradition“ zeigt 18 Exponate aus der Zeitspanne von 1899 bis 2024. Dazu gehören imposante Oldtimer, moderne Trucks und zukunftsweisende Konzeptfahrzeuge. Jedes Modell erzählt seine eigene Geschichte – vom Pioniergeist vergangener Tage bis zur hochmodernen Ingenieurskunst von heute. Weitere Informationen unter www.technik-museum.de/trucks Von den ersten Kutschenrädern bis zum automatisiert fahrenden Lkw – der Geschichte des Güterverkehrs wurde durch die bahnbrechenden Erfindungen und Innovationen von Gottlieb Daimler und Carl Benz Ende des 19. Jahrhunderts der Weg bereitet. Bereits 1896 entwickelten sie die ersten Fahrzeuge für den gewerblichen Transport und legten damit den Grundstein für den motorisierten Güterverkehr. Unzählige Weiterentwicklungen folgten, wie zum Beispiel Kurzhauber, Unimogs und Omnibusse. Genau diese Entwicklungsgeschichte wird in der Sonderausstellung „Legenden auf Rädern –Pioniergeist, Innovation, Tradition“ erlebbar, die ab dem 21. Dezember 2024 in Kooperation mit Mercedes-Benz Trucks Classics gezeigt wird. „Es ist die erste Ausstellung, die die gesamte Bandbreite der Nutzfahrzeuge von Mercedes-Benz Trucks außerhalb der Werke und des Mercedes-Benz Museums zeigt“, freut sich Bernd Hufendiek, Koordinator Mercedes-Benz Trucks Classic.Bis zum 5. März 2026 können Besucher 18 außergewöhnliche Nutzfahrzeuge aus den Jahren 1899 bis 2024 inmitten Europas größter Ausstellung zur bemannten Raumfahrt „Apollo and Beyond“ bestaunen. Die Sonderausstellung gliedert sich in mehrere Themenbereiche, unter anderem Nutzfahrzeuge, Unimogs und MB trac. Dabei reihen sich die Exponate chronologisch aneinander. Zu den besonderen Highlights zählen der Daimler Kardan-Lastwagen von 1899, der während der Ausstellung generalüberholt wird, die vielseitigen Unimogs, bekannt für ihre universellen Einsatzmöglichkeiten, und der „Tausendfüßler“ Mercedes-Benz LP 333 aus den 1960er-Jahren mit seiner innovativen Technik. Modernere Entwicklungen repräsentiert der Mercedes-Benz Future Truck 2025 aus dem Jahr 2014, der damals einen Blick in die Zukunft des automatisierten Fahrens aufzeigte.Jedes Exponat erzählt seine eigene Geschichte – von Pioniergeist und wirtschaftlichem Aufschwung bis hin zu zukunftsweisenden Technologien. Wechselnde Exponate machen den Besuch immer wieder lohnenswert. „Erleben Sie in unserer Ausstellungshalle, was „Trucks you can trust“ bedeutet, und tauchen Sie ein in die Erfolgsgeschichte der Daimler-, Benz- und Mercedes-Benz Lkw und Traktoren, die die Welt auch noch heute bewegen“, lädt Museumsleiter Andreas Hemmer zum Besuch der neuen Sonderausstellung „Legenden auf Rädern – Pioniergeist, Innovation, Tradition“ im Technik Museum Speyer ein. „Die Sonderausstellung richtet sich an Technikinteressierte und Fahrzeugliebhaber gleichermaßen und bietet einen umfassenden Überblick über die Geschichte und Zukunft der Nutzfahrzeuge von Mercedes-Benz Trucks“, so Hemmer.