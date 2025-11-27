Jetzt Tickets sichern

Das Science Fiction Treffen ist längst fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders und ein Highlight für Familien, Cosplayer und Genre-Fans. Über beide Tage hinweg begegnen sich bekannte Charaktere aus fernen Galaxien, kreative Kostüme und eine besondere Stimmung zwischen Filmfantasie und echter Raumfahrtgeschichte – von ikonischen Filmfiguren bis hin zu originellen Eigenkreationen.Die Begeisterung ist während des gesamten Wochenendes deutlich spürbar. Ob Fotoshootings mit Superhelden, Autogramme von Darth Vader, Lichtschwerttrainings mit Saberproject oder spannnde Vorträge: Überall tauchen Besucher in ihre Lieblingswelten ein. Besonders Kinder staunen über Wookies, Ghostbusters oder R2-D2, während Erwachsene es genießen, ihre Kindheitshelden in Lebensgröße wiederzutreffen. Bastelaktionen, Shows und Händlerstände sorgen zusätzlich für Abwechslung. Ein Highlight sind die beliebten Science-Fiction-Shows, in denen Szenen aus der Star-Wars-Saga nachgespielt werden, sowie die traditionelle Parade aller teilnehmenden Fandoms. Gerade die Parade ist jedes Jahr ein bewegender Moment, denn sie zeigt auf eindrucksvolle Weise die Vielfalt und die Leidenschaft der Community.Das Museumsareal bildet dafür eine faszinierende Kulisse. Zwischen Flugzeugen, dem U-Boot U9 und dem Seenotrettungskreuzer treffen Rebellen auf Imperiale, Elfen auf Außerirdische. In der Raumfahrthalle präsentieren Fandoms und Händler ihre Exponate. Ergänzt wird das Angebot durch die Eventhalle Hangar 10 und ein großes Messezelt mit Ausstellern. In der großzügigen Food-Area können sich Besucherinnen und Besucher aus allen Galaxien bei einer irdischen Currywurst und Pommes stärken, bevor es zurück ins Abenteuer geht.Damit bietet das Technik Museum Speyer auch 2026 wieder ein Wochenende, an dem Science Fiction lebendig wird – zwischen Fantasie, Gemeinschaft und echter Raumfahrtgeschichte.