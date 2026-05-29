Hier gehen Besucher auf Sendung
Internationales Museumsschiff-Funkwochenende im Technik Museum Sinsheim
Die Veranstaltung knüpft an den erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr an. Bereits 2025 wurde unmittelbar nach der feierlichen Eröffnung des U-Boots U17 erstmals im Rahmen des internationalen Funkwochenendes gefunkt. Aufgrund der großen Resonanz findet das Treffen nun zum zweiten Mal im Technik Museum Sinsheim statt. Unter Anleitung engagierter Funker haben Besucher die Möglichkeit, selbst erste Erfahrungen im Amateurfunk zu sammeln und hautnah mitzuerleben, wie weltweite Funkkontakte entstehen. Dabei stehen ihnen Amateurfunker sowie ehemalige U-Boot-Funker zur Seite, die spannende Einblicke in Technik und Kommunikation geben und zugleich ihr jahrzehntelanges Know-how aus der Funkpraxis teilen.
Veranstaltet wird das Internationale Museumsschiff-Funkwochenende von der „The Battleship New Jersey Amateur Radio Station“. Die Aktion in Sinsheim organisieren Funkamateur Edgar (Rufzeichen DO2EMR), der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. sowie der Verband Deutscher Ubootfahrer e.V. (VDU). Unterstützt werden sie unter anderem vom Funker DL3YZ Michael und weiteren ehemaligen U-Boot-Funkern.