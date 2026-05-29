Hier gehen Besucher auf Sendung

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Internationales Museumsschiff-Funkwochenende im Technik Museum Sinsheim

(lifePR) (Sinsheim, )
Wenn historische Museumsschiffe rund um den Globus Funkkontakt aufnehmen, wird das Technik Museum Sinsheim am ersten Juniwochenende 2026 erneut Teil eines weltweiten Netzwerks maritimer Kommunikation. Am Samstag, 6. Juni, und Sonntag, 7. Juni 2026, jeweils von 9 bis 16 Uhr, erleben Besucher am Sinsheimer U-Boot U17 live, wie Museumsschiffe aus aller Welt per Funk miteinander kommunizieren. Direkt am Pavillon neben U17 können Gäste Funkverbindungen in Echtzeit verfolgen, selbst aktiv funken und gemeinsam mit erfahrenen Amateurfunkern sowie ehemaligen U-Boot-Funkern in die Welt der Funktechnik eintauchen. Die Teilnahme am Internationalen Museumsschiff-Funkwochenende ist im regulären Museumseintritt enthalten. Weitere Informationen gibt es unter www.technik-museum.de/.... Ganz im Sinne des Museumsmottos „für Fans von Fans“ bringt das Event Technikbegeisterte, Funker und Besucher aus unterschiedlichen Generationen zusammen.

Die Veranstaltung knüpft an den erfolgreichen Auftakt im vergangenen Jahr an. Bereits 2025 wurde unmittelbar nach der feierlichen Eröffnung des U-Boots U17 erstmals im Rahmen des internationalen Funkwochenendes gefunkt. Aufgrund der großen Resonanz findet das Treffen nun zum zweiten Mal im Technik Museum Sinsheim statt. Unter Anleitung engagierter Funker haben Besucher die Möglichkeit, selbst erste Erfahrungen im Amateurfunk zu sammeln und hautnah mitzuerleben, wie weltweite Funkkontakte entstehen. Dabei stehen ihnen Amateurfunker sowie ehemalige U-Boot-Funker zur Seite, die spannende Einblicke in Technik und Kommunikation geben und zugleich ihr jahrzehntelanges Know-how aus der Funkpraxis teilen.

Veranstaltet wird das Internationale Museumsschiff-Funkwochenende von der „The Battleship New Jersey Amateur Radio Station“. Die Aktion in Sinsheim organisieren Funkamateur Edgar (Rufzeichen DO2EMR), der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC) e.V. sowie der Verband Deutscher Ubootfahrer e.V. (VDU). Unterstützt werden sie unter anderem vom Funker DL3YZ Michael und weiteren ehemaligen U-Boot-Funkern. 

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Technik Museen Sinsheim Speyer

Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 8.000 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.
An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

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