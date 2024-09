Erlebnisführungen auf historischem Terrai

Für alle, die sich für Technik, Geschichte und Abenteuer begeistern, bietet das Technik Museum Speyer eine besondere Gelegenheit: Exklusive Erlebnisführungen durch ein historisches U-Boot (12. und 13. Oktober 2024), durch einen Seenotrettungskreuzer (19. Oktober 2024) und durch die legendäre Transall C 160 (26. Oktober 2024) ermöglichen einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen dieser beeindruckenden Fortbewegungsmittel. Ehemalige Besatzungsmitglieder und Experten lassen die Vergangenheit lebendig werden und geben spannende Einblicke in ihre Arbeit. Alle drei Erlebnisführungen finden mehrmals täglich statt und sind im Museumseintritt inkludiert. Informationen zu den Rundgängen und den Großexponaten: www.speyer.technik-museum.de/ Das Innenleben eines U-Bootes inspizieren, den Maschinenraum eines Seenotrettungskreuzers begutachten oder im Bauch eines Transportflugzeugs stehen und sich die Mega-Exponate von Experten erklären lassen – das und noch vieles mehr ist im Oktober im Technik Museum Speyer möglich. Seit 2021 bietet das Museum diese Erlebnisführungen an, die sich von Jahr zu Jahr wachsender Beliebtheit erfreuen. Die erfahrenen Seeleute, Piloten und Techniker nehmen die Besucher mit auf eine unvergessliche Reise durch die Vergangenheit und Gegenwart dieser außergewöhnlichen Rettungs- und Transportmittel.Am 12. und 13. Oktober 2024 kommen die ehemaligen U-Boot-Fahrer des VDU e.V. (Verband Deutscher Ubootfahrer e.V.) in die Domstadt und gewähren den Besuchern Einblicke in ihre einstige Welt in der Tiefsee. Zwischen 10 und 17 Uhr erläutern sie neben den technischen Details des 46 Meter langen Exponats, wie die Besatzung auf engstem Raum zusammenarbeitete und welche Herausforderungen der Alltag unter Wasser mit sich brachte. Diese Führungen geben exklusive Einblicke in die komplexe Technik des U-Bootes und erzählen die Geschichten der Seemänner, die sich auf Missionen in die Tiefe begaben. Weitere Informationen unter: https://speyer.technik-museum.de/de/u-boot-u9 Am 19. Oktober 2024 treffen Interessierte auf die ehemalige Besatzung und erfahren zwischen 10 und 17 Uhr mehr über die Arbeits- und Lebensbedingungen der mutigen Rettungskräfte, die unter extremen Wetterbedingungen Menschenleben retten. Die Erlebnisführungen an Bord vermitteln eindrucksvoll die Funktionsweise des Spezialschiffes und die lebensrettende Arbeit der Seenotretter. Ein Muss für alle, die mehr über die Gefahren auf See und die Arbeit der Seenotretter erfahren möchten. Die stündlichen Motorenstarts des Seenotrettungskreuzers versetzen alle Teilnehmer in Staunen. Weitere Informationen unter: https://speyer.technik-museum.de/de/seenotkreuzer-john-t-essberger Für Flugzeugbegeisterte bieten dieein besonderes Erlebnis: Von 10 bis 17 Uhr erklären die Piloten, Techniker und Mechaniker alles rund um das legendäre Transportflugzeug der Bundeswehr, das jahrzehntelang in zahlreichen Einsätzen geflogen ist. Während der Führung haben die Besucher die Möglichkeit, die imposante Innenausstattung zu erkunden, den Cockpitbereich zu betreten und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten dieses Luftfahrzeugs zu entdecken. Und damit das Großexponat noch lange in Erinnerung bleibt, wird „die Trall“ die Besucher mit einem Motorenstart begrüßen und verabschieden. Sobald um 11 Uhr und um 16 Uhr die beiden Rolls-Royce-Triebwerke starten, ist Gänsehaut vorprogrammiert. Weitere Informationen unter: https://speyer.technik-museum.de/de/transall-c-160