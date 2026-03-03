Kontakt
Erlebnisführung in der Transall C-160 im Technik Museum Speyer

Ehemalige Besatzung und Experten erklären das legendäre Transportflugzeug

Am Samstag, 7. März 2026, lädt das Technik Museum Speyer von 10 bis 17 Uhr zur Erlebnisführung in der Transall C-160 ein. Besucher haben erneut die Gelegenheit, das ikonische Transportflugzeug aus nächster Nähe zu erleben. Ehemalige Besatzungsmitglieder und erfahrene Techniker führen persönlich durch die Maschine und geben authentische Einblicke in ihre frühere Arbeitswelt. Die Teilnahme ist im Eintrittspreis enthalten, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Mehr Informationen rund um „die Trall“ sind unter https://speyer.technik-museum.de/... zu finden. 

Als die Transall 2011 in Speyer landete, war zunächst nicht abzusehen, dass sie eines Tages wieder in Funktion gezeigt werden würde. Durch das Engagement des Museumsvereins und ehemaliger Bundeswehr-Techniker des Lufttransportgeschwaders 61 (LTG 61) wurde die Maschine sorgfältig instand gesetzt und ist seither ein besonderes Highlight im Museum. Bis heute kümmern sich die Techniker mit großem Enthusiasmus um Wartung und Pflege des Flugzeugs und halten die Erinnerung an dieses bedeutende Kapitel deutscher Luftfahrtgeschichte lebendig. 

Die Transall C-160 wurde in den 1960er-Jahren entwickelt, um die begrenzte Nord Noratlas zu ersetzen. Die Luftwaffe erhielt 1968 die erste von insgesamt 110 Maschinen. Sie konnte bis zu 93 Personen oder 16 Tonnen Fracht transportieren und war über Jahrzehnte ein zentrales Transportmittel der deutschen Luftwaffe. 

Das Exponat des Technik Museum Speyer flog zuletzt beim LTG 61 in Penzing und absolvierte 12.400 Flugstunden, 9.046 Landungen und 2.583 Einsätze. Am 13. April 2011 erfolgte der letzte Flug der Maschine mit der Kennung 50+99 von Penzing nach Speyer. Neben der Erlebnisführung am 7. März 2026 kann die Transall auch beim BRAZZELTAG am zweiten Maiwochenende (www.brazzeltag.de) sowie am 24. Oktober 2026 von innen besichtigt werden. Diese Termine bieten eine zusätzliche Gelegenheit, das imposante Transportflugzeug hautnah zu erleben und mehr über seine bewegte Geschichte zu erfahren. 

Technik Museen Sinsheim Speyer

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 7.500 Mitglieder an. Im Jahr 202 passierten ca. 1,3 Million Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

