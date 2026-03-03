Erlebnisführung in der Transall C-160 im Technik Museum Speyer
Ehemalige Besatzung und Experten erklären das legendäre Transportflugzeug
Als die Transall 2011 in Speyer landete, war zunächst nicht abzusehen, dass sie eines Tages wieder in Funktion gezeigt werden würde. Durch das Engagement des Museumsvereins und ehemaliger Bundeswehr-Techniker des Lufttransportgeschwaders 61 (LTG 61) wurde die Maschine sorgfältig instand gesetzt und ist seither ein besonderes Highlight im Museum. Bis heute kümmern sich die Techniker mit großem Enthusiasmus um Wartung und Pflege des Flugzeugs und halten die Erinnerung an dieses bedeutende Kapitel deutscher Luftfahrtgeschichte lebendig.
Die Transall C-160 wurde in den 1960er-Jahren entwickelt, um die begrenzte Nord Noratlas zu ersetzen. Die Luftwaffe erhielt 1968 die erste von insgesamt 110 Maschinen. Sie konnte bis zu 93 Personen oder 16 Tonnen Fracht transportieren und war über Jahrzehnte ein zentrales Transportmittel der deutschen Luftwaffe.
Das Exponat des Technik Museum Speyer flog zuletzt beim LTG 61 in Penzing und absolvierte 12.400 Flugstunden, 9.046 Landungen und 2.583 Einsätze. Am 13. April 2011 erfolgte der letzte Flug der Maschine mit der Kennung 50+99 von Penzing nach Speyer. Neben der Erlebnisführung am 7. März 2026 kann die Transall auch beim BRAZZELTAG am zweiten Maiwochenende (www.brazzeltag.de) sowie am 24. Oktober 2026 von innen besichtigt werden. Diese Termine bieten eine zusätzliche Gelegenheit, das imposante Transportflugzeug hautnah zu erleben und mehr über seine bewegte Geschichte zu erfahren.