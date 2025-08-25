Ein Wochenende zwischen Raumstation und Superhelden

Bereits seit vielen Jahren ist das Science Fiction Treffen fester Bestandteil des Museumskalenders und zieht jährlich mehr Besucherinnen und Besucher an – viele davon in aufwendig gestalteten Kostümen. Am Samstag und Sonntag, 27. und 28. September 2025, sind wieder zahlreiche verkleidete Mitglieder der German Garrison, verschiedene Aussteller, Fanclubs und Händler mit thematisch passenden Angeboten mit am Start. Über das gesamte Museumsgelände hinweg tummeln sich tausende Cosplayer. Große und kleine Fans staunen mit leuchtenden Augen den meterhohen Wookiee an oder bauen bei der Schwabenstein-Gruppe an ihren eigenen Lego-Modellen. Währenddessen werden viele Erwachsene in ihre Jugend und Kindheit zurückversetzt – umgeben von Serien, Filmen und Comics aus den 70er- und 80er-Jahren.Von der Ausstellung über interaktive Bastelstationen bis hin zu imposanten Figuren auf dem Museumsgelände: Das Science Fiction Treffen bietet für jede Altersgruppe faszinierende Entdeckungen. An beiden Tagen erwartet die Gäste ein abwechslungsreiches Programm, darunter der große Cosplay Contest: Hier können kreative Köpfe ihre Lieblingsfiguren aus Star Wars, Star Trek, Marvel, DC, Anime oder anderen Welten zum Leben erwecken. Ob aufwendiges Kostüm, perfektes Make-up oder mitreißende Performance, beim Wettbewerb zählen Begeisterung, Fantasie und handwerkliches Können gleichermaßen. Mitmachen dürfen sowohl erfahrene Cosplayer als auch Neulinge, die Lust auf eine besondere Bühnenerfahrung haben.Ein weiterer Publikumsmagnet ist das Saberproject. Deutschlands erster Verein für Lichtschwert-Entertainment begeistert seit 2006 mit spektakulären Shows und Choreographien. Im FORUM Kino finden am Samstag und Sonntag mehrmals täglich beeindruckende Lichtschwert-Vorführungen statt, die das Publikum mitten in die STAR WARS Saga versetzen. Zudem dürfen sich Besucher auf die Science-Fiction-Show freuen. Dies ist ein mitreißendes Spektakel, das Action, Emotionen und galaktische Unterhaltung vereint. Inszeniert von Kostümgruppen und Ausstellern, bietet die Show ikonische Charaktere, beeindruckende Kostüme und epische Szenen – von heldenhaften Rebellen bis zu den dunklen Mächten des Universums.Auch für Fans von spannenden Hintergrundgeschichten ist gesorgt: So wirft Mirco McFly, professionelles Marty-McFly-Double, in seinem Vortrag „Zurück in die Zukunft – 40 Jahre Kult“ einen unterhaltsamen und informativen Blick auf die Entstehung, Wirkung und das Vermächtnis der legendären Filmtrilogie – inklusive charmanter Begleitung in der Rolle von Lorraine McFly. Star-Trek-Fans dürfen sich auf Dr. Rebecca Haars Vortrag „Kann der Bordcomputer denken?“ freuen, der die Darstellung künstlicher Intelligenz im Star-Trek-Universum analysiert und dabei philosophische Fragen mit spannenden Beispielen und Filmszenen verbindet. Und natürlich darf ein Klassiker des Science-Fiction-Treffens nicht fehlen: die Cosplay-Parade. Organisiert von der 501st Legion German Garrison ist sie ein wichtiger Programmpunkt des Wochenendes und bietet allen Kostümierten die Gelegenheit, ihre Kreationen einem großen Publikum zu präsentieren. Die Parade führt über das Gelände des Technik Museum Speyer unterhalb der Großexponate wie der Boeing 747, der Antonov An-22 und des U-Boots U9 und ist ein Highlight für Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Das Event bietet ein Erlebnis für die ganze Familie: von Fotogelegenheiten mit den Charakteren über spannende Hintergrundgespräche bis hin zu einem Rundgang durch die Raumfahrtausstellung „Apollo and Beyond“.