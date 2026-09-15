Das große Motorradwochenende im Technik Museum Sinsheim

Eine jahrzehntelange Tradition setzt sich fort: Seit den frühen 1980er-Jahren rollen zur Herbstzeit Maschinen aller Epochen und Marken nach Sinsheim. Ob seltene Vorkriegsklassiker von Indian, NSU und BMW, legendäre Youngtimer von Honda, Ducati oder Moto Guzzi bis hin zum kultigen Kreidler- oder Hercules-Mofa – das Treffen bietet eine beeindruckende Vielfalt. Letztere wecken bei vielen Erinnerungen an die ersten Meter auf zwei Rädern. Wer mit dem eigenen Zweirad anreist, stellt sein Fahrzeug direkt auf dem Areal aus. Kurzentschlossene sind jederzeit willkommen.Neben den zahllosen Gesprächen über Motoren, Restaurierungen und die Geschichten hinter den Maschinen erwartet die Besucher ein dynamisches Programm. Chris Lietsch aus Waldkatzenbach, Europas einziger offizieller Harley-Davidson-Stuntfahrer, feiert Premiere mit seinen Shows auf einer umgebauten Low Rider S. Nebenan garantieren die niederländischen „Lucky Daredevils“ Nervenkitzel pur, wenn sie in einer 80 Jahre alten Holztrommel an der Steilwand ihre Runden drehen.Fachlich fundiert geht es auf der Bühne weiter, wo die ausgewiesenen Branchenkenner Andy Schwietzer und Horst Nordmann durch die Vorstellung besonderer Zweiräder führen. Im Anschluss überreichen sie die begehrten, traditionellen Rosetten an prämierte Fahrzeuge, die sich über die Jahre zu echten Sammlerstücken entwickelt haben. Eine Händlermeile rund um die Zweiradwelt sowie vielseitige gastronomische Angebote runden das Areal ab und bieten reichlich Gelegenheit zum Verweilen.Ob auf zwei Rädern oder zu Fuß – das Motorradwochenende bietet den perfekten Rahmen, um Erinnerungen zu teilen, bevor die Maschinen in die Winterpause gehen.