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Das große Motorradwochenende im Technik Museum Sinsheim

Zweiradtreffen bringt Biker und Interessierte zum Saisonabschluss zusammen

(lifePR) (Sinsheim, )
Das Geräusch eines anspringenden Motors, der Duft von Benzin und Leder in der Luft sowie das vertraute Nicken unter Gleichgesinnten – am 3. und 4. Oktober 2026 schlägt das Herz der Zweirad-Community im Technik Museum Sinsheim. Jeweils ab 9 Uhr treffen sich beim großen Motorradwochenende Fahrer und Enthusiasten zum Ausklang der Saison. Im Mittelpunkt stehen das Wiedersehen, der Austausch und die Begeisterung für historische wie moderne Technik. Getreu dem Motto „Für Fans von Fans“ ist das Treffen auch für Gäste ohne eigene Maschine offen. Der Zugang zum Veranstaltungsgelände ist kostenfrei. Mehr Informationen dazu sind unter www.technik-museum.de/motorradwochenende zu finden. 

Eine jahrzehntelange Tradition setzt sich fort: Seit den frühen 1980er-Jahren rollen zur Herbstzeit Maschinen aller Epochen und Marken nach Sinsheim. Ob seltene Vorkriegsklassiker von Indian, NSU und BMW, legendäre Youngtimer von Honda, Ducati oder Moto Guzzi bis hin zum kultigen Kreidler- oder Hercules-Mofa – das Treffen bietet eine beeindruckende Vielfalt. Letztere wecken bei vielen Erinnerungen an die ersten Meter auf zwei Rädern. Wer mit dem eigenen Zweirad anreist, stellt sein Fahrzeug direkt auf dem Areal aus. Kurzentschlossene sind jederzeit willkommen. 

Neben den zahllosen Gesprächen über Motoren, Restaurierungen und die Geschichten hinter den Maschinen erwartet die Besucher ein dynamisches Programm. Chris Lietsch aus Waldkatzenbach, Europas einziger offizieller Harley-Davidson-Stuntfahrer, feiert Premiere mit seinen Shows auf einer umgebauten Low Rider S. Nebenan garantieren die niederländischen „Lucky Daredevils“ Nervenkitzel pur, wenn sie in einer 80 Jahre alten Holztrommel an der Steilwand ihre Runden drehen. 

Fachlich fundiert geht es auf der Bühne weiter, wo die ausgewiesenen Branchenkenner Andy Schwietzer und Horst Nordmann durch die Vorstellung besonderer Zweiräder führen. Im Anschluss überreichen sie die begehrten, traditionellen Rosetten an prämierte Fahrzeuge, die sich über die Jahre zu echten Sammlerstücken entwickelt haben. Eine Händlermeile rund um die Zweiradwelt sowie vielseitige gastronomische Angebote runden das Areal ab und bieten reichlich Gelegenheit zum Verweilen. 

Ob auf zwei Rädern oder zu Fuß – das Motorradwochenende bietet den perfekten Rahmen, um Erinnerungen zu teilen, bevor die Maschinen in die Winterpause gehen. 

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Technik Museen Sinsheim Speyer

Technik von Unterwasser bis ins Weltall
Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit rund 8.000 Mitglieder an. Im Jahr 2025 passierten ca. 1,3 Millionen Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

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