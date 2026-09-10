Das Universum zu Gast in Speyer

Es sind die ungewöhnlichen Begegnungen, die das Science Fiction Treffen so besonders machen. Auf dem Museumsgelände begegnen sich die unterschiedlichsten Figuren: Manche werden auf den ersten Blick erkannt, bei anderen braucht es einen Moment. Eine kleine Elsa macht große Augen, wenn plötzlich eine Mini-Merida vor ihr steht oder ein Stormtrooper die Hand zum High Five hinhält. Auch Erwachsene entdecken zwischen den Museumsexponaten die Helden ihrer Kindheit wieder und fühlen sich für einen Moment in die eigene Kindheit zurückversetzt. Überall werden Fotos gemacht, Kostüme bestaunt und Geschichten ausgetauscht. Batman trifft auf Jack Sparrow, Tinkerbell auf einen Transformer und Indiana Jones auf Beetlejuice. Händler- und Fanstände bieten Kostümteile, Accessoires und Sammlerstücke, während Workshops und Vorträge zum Zuschauen und Mitmachen einladen. Für Corinna Siegenthaler, die das Science Fiction Treffen seit seinen Anfängen begleitet, ist genau diese besondere Atmosphäre ein wichtiger Teil der Veranstaltung: „Für viele ist das Wochenende längst ein Stück ‚Nach-Hause-Kommen‘. Über die Jahre sind Freundschaften entstanden, Hobbys wurden entdeckt und Paare haben sich hier kennengelernt, verliebt oder sogar verlobt.“Was 2008 als kleine Aktion der 501st Legion – German Garrison begann, gehört heute zu den größten Events des Museums. Einige Mitglieder und Dauermitglieder sind seit den Anfängen dabei und gestalten die Veranstaltung bis heute mit, etwa mit eigenen Modellbau-Ständen. Inzwischen beteiligen sich zahlreiche Gruppen und Einzel-Cosplayer, darunter die German Garrison, German Base Yavin, die Mandalorian Roughnecks, das Stargate-RLP-Team und Umbrella Corporation Hive Palatinate. „Das Science Fiction Treffen lebt vom Ehrenamt, der Community und der puren Begeisterung aller Mitwirkenden. Ohne unsere Sci-Fi-Family wäre das unmöglich“, sagt Siegenthaler.Zum Programm gehören unter anderem die Auftritte der Fangruppe Saberproject, die 2026 ihr 20-jähriges Bestehen feiert. Bei choreografierten Lichtschwertduellen zeigen die Mitglieder ihr Können, in Workshops können Besucher selbst erste Techniken ausprobieren. Für Kinder gibt es außerdem die Möglichkeit, ein eigenes Lichtschwert zu gestalten.Was kreative Enthusiasten aus ihrer Leidenschaft machen können, zeigen außerdem mehrere Filmprojekte im FORUM Kino. Auf dem Programm stehen unter anderem die ersten beiden Teile von „A Star Wars Collateral Story“ des spanischen Regisseurs und Produzenten Marino Darés sowie „Descendants of Order 66“, dessen Entstehung sich über mehr als 16 Jahre erstreckte. In begleitenden Panels sprechen die Macher über Dreharbeiten, Produktion und die Umsetzung ihrer Projekte.Für persönliche Begegnungen sorgen die Synchronsprecher Hans-Georg Panczak, Wanja Gerick, Constantin von Jascheroff und Sascha Rotermund. Panczak, die deutsche Stimme von Luke Skywalker, ist bereits zum dritten Mal beim Science Fiction Treffen zu Gast. Gerick und von Jascheroff sind ebenfalls aus dem Star-Wars-Universum bekannt, Rotermund leiht unter anderem Din Djarin aus „The Mandalorian“ seine Stimme.Bei Autogrammstunden und Selfies können Besucher die Sprecher treffen. Zusätzlich werden kostenpflichtige Fotoshootings und persönliche Voice-Nachrichten angeboten. Bei den Aktionen wird für das Tierheim Speyer und das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gesammelt.Wer selbst im Kostüm dabei ist, kann beim Cosplay Walk sein Outfit präsentieren. Das Format richtet sich an Teilnehmer ab 16 Jahren und ist ausdrücklich kein Wettbewerb: Es gibt keine Jury und keine Bewertung. Organisiert und moderiert wird der Walk von MaraJadeCosplay und den Mandalorian Roughnecks.Am Samstag und Sonntag lädt die 501st Legion German Garrison zur traditionellen Cosplay-Parade ein. Zahlreiche kostümierte Charaktere ziehen dabei über das Museumsgelände. Für die Teilnahme am Cosplay Walk und an der Cosplay-Parade ist eine vorherige Anmeldung bis zum 19. September 2026 erforderlich.Das Science Fiction Treffen lässt sich mit einem Besuch der Sonderausstellung „Superheroes“ im benachbarten Historischen Museum der Pfalz verbinden. Wer sein Tages- oder 2-Tages-Ticket des Science Fiction Treffens zwischen dem 26. September und dem 18. Oktober 2026 an der Kasse am Domplatz in Speyer vorzeigt, zahlt für die Ausstellung 10 Euro als Erwachsener beziehungsweise 5 Euro pro Kind.