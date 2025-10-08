Ankommen, drankommen: MotoGymkhana auf dem Gelände des Technik Museum Sinsheim
Ein U-Turn bei vollem Lenkanschlag und kratzender Fußraste, maximale Beschleunigung gefolgt von hartem Bremsen in einen Sechs-Meter-Kreis hinein oder ein 360-Grad-Turn auf kleinstem Raum. MotoGymkhana ist genau das Richtige für Biker, die ihre Fahrtechnik und Motorradbeherrschung effektiv und mit Spaß verbessern wollen. Unter fachkundiger Anleitung und Betreuung durch Mitglieder des MotoGymkhana Deutschland e.V. haben die Fahrer die Möglichkeit, diese sportliche Variante des Motorradslaloms auszuprobieren. Die Veranstaltung ist kostenlos und sowohl für erfahrene Motorradfahrer als auch für Anfänger geeignet. Es ist die perfekte Gelegenheit, das eigene Können auf die Probe zu stellen. Teilnahmevoraussetzungen: Die eigene Maschine muss in verkehrstauglichem Zustand sein und es darf nur mit kompletter Schutzkleidung gefahren werden.