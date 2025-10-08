Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1038431

Technik Museen Sinsheim Speyer Museumsplatz 74889 Sinsheim, Deutschland http://sinsheim.technik-museum.de
Logo der Firma Technik Museen Sinsheim Speyer

Ankommen, drankommen: MotoGymkhana auf dem Gelände des Technik Museum Sinsheim

(lifePR) (Sinsheim, )
In Kooperation mit dem MotoGymkhana Deutschland e.V. lädt das Technik Museum Sinsheim alle Motorradbegeisterten zu einem besonderen Fahrsicherheitstraining ein: Am Samstag, 11. Oktober 2025, findet das sportliche Geschicklichkeitsfahren „MotoGymkhana“ von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr auf dem Museumsparkplatz P3 statt. Das Sicherheitstraining wird mittlerweile zweimal im Jahr auf dem Museumsgelände angeboten und hat sich zu einem festen Programmpunkt im Veranstaltungskalender entwickelt. MotoGymkhana ist eine Motorsportdisziplin, bei der Motorradfahrer einen mit Pylonen abgesteckten Parcours in kürzester Zeit und möglichst fehlerfrei durchfahren müssen. Dabei stehen Geschicklichkeit und Beherrschung des Motorrads im Vordergrund – pure Geschwindigkeit allein reicht nicht aus. Die Fahrer müssen enge Kurven, schnelle Richtungswechsel und präzise Manöver meistern, um den Parcours zu bewältigen. Die Teilnahme am MotoGymkhana mit der eigenen Maschine ist kostenlos. Um eine Voranmeldung wird gebeten. Mehr Informationen sind unter https://sinsheim.technik-museum.de/de/sicherheitstraining zu finden.

Ein U-Turn bei vollem Lenkanschlag und kratzender Fußraste, maximale Beschleunigung gefolgt von hartem Bremsen in einen Sechs-Meter-Kreis hinein oder ein 360-Grad-Turn auf kleinstem Raum. MotoGymkhana ist genau das Richtige für Biker, die ihre Fahrtechnik und Motorradbeherrschung effektiv und mit Spaß verbessern wollen. Unter fachkundiger Anleitung und Betreuung durch Mitglieder des MotoGymkhana Deutschland e.V. haben die Fahrer die Möglichkeit, diese sportliche Variante des Motorradslaloms auszuprobieren. Die Veranstaltung ist kostenlos und sowohl für erfahrene Motorradfahrer als auch für Anfänger geeignet. Es ist die perfekte Gelegenheit, das eigene Können auf die Probe zu stellen. Teilnahmevoraussetzungen: Die eigene Maschine muss in verkehrstauglichem Zustand sein und es darf nur mit kompletter Schutzkleidung gefahren werden.

Website Promotion

Website Promotion

Technik Museen Sinsheim Speyer

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit über 6.000 Mitglieder an. Im Jahr 2024 passierten knapp 1,2 Millionen Menschen die Türen der beiden Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf mehr als 200.000 m² über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert, werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel projiziert.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.