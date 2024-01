Verwaltungsrat der Taunus Sparkasse bestellt Cristina Mussenbrock zum Vorstand

Der Verwaltungsrat der Taunus Sparkasse hat Cristina Mussenbrock zum 1. Januar 2024 zum Vorstand der Sparkasse bestellt.



Cristina Mussenbrock ist seit über zehn Jahren in der Taunus Sparkasse in verschiedenen Funktionen tätig. Seit Februar 2022 ist die Generalbevollmächtigte gleichzeitig Vertreterin für den Fall einer Verhinderung eines Vorstandsmitgliedes. Die 47jährige gelernte Betriebswirtin leitet seit Anfang 2019 die gesamte Marktfolge für das Kreditgeschäft sowie seit November 2021 auch den Bereich der Sanierung und Abwicklung.



Mit der Bestellung in den Vorstand würdigt der Verwaltungsrat nicht nur ihre hohe fachliche Kompetenz und ihre herausragenden beruflichen Erfolge, sondern auch ihre hohe Verbundenheit mit der Taunus Sparkasse.



„Wir sind froh und stolz, dass wir mit Cristina Mussenbrock eine qualifizierte Frau für den Vorstand der Sparkasse gefunden haben. Ihre Bestellung durch den Verwaltungsrat zeigt auch, dass das Thema Gleichstellung und Chancengleichheit vom Team der Taunus Sparkasse mit unserem Vorstandsvorsitzenden Oliver Klink an der Spitze ernst genommen wird und auch Früchte trägt“, so Landrat Ulrich Krebs, Vorsitzender des Verwaltungsrats. „Sie blickt auf eine umfangreiche Erfahrung zurück und ist in der Taunus Sparkasse verwurzelt. Das kann sie nicht nur zum Wohl der Sparkasse, sondern auch zum Wohl unserer Region einsetzen“, sagt Landrat Michael Cyriax, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender.



Mit der Bestellung von Cristina Mussenbrock wird auch die Übergangszeit bis zum Ausstieg von Raimund Becker, Vorstandsmitglied Immobilien der Taunus Sparkasse, eingeleitet, der Mitte 2024 planungsgemäß in den Ruhestand geht. Mit Raimund Becker verlässt ein profunder Experte die Sparkasse. Er ist seit 1978 bei der Taunus Sparkasse beschäftigt. Er hat mit dem erfolgreichen Bereich Kommunen, Immobilien, Projektentwickler eines der Alleinstellungsmerkmale der Taunus Sparkasse aufgebaut und wurde zum Direktor und später Generalbevollmächtigten ernannt. Mitte 2019 wurde er dann in den Vorstand für das gesamte Immobiliengeschäft der Sparkasse bestellt.