Taunus Sparkasse und Naspa finanzieren Wohnanlage mit 130 Wohnungen

Die Taunus Sparkasse als Konsortialführer hat jetzt gemeinsam mit der Naspa als Konsortialpartner grünes Licht für eine Immobilienfinanzierung im zweistelligen Millionenbereich gegeben. Die beiden Institute ermöglichen damit die Realisierung eines Wohnungsbauprojekts in Hattersheim.Den Vertrag haben Markus Franz, Mitglied des Vorstands der Taunus Sparkasse, Frank Diefenbach, Mitglied des Vorstands der Naspa, und Frank Kleespies, Geschäftsführer der Kleespies GmbH & Co. KG jetzt auf der Expo Real in München unterzeichnet.Warum in München? Ganz einfach. „Uns ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen. Unser klares Signal: Wir glauben an Immobilien. Und wir sind gemeinsam mit der Naspa verlässliche Partner für unsere Immobilienkunden. Für dieses klare Statement ist eine der wichtigsten Immobilienmessen Europas genau der richtige Ort“, sagt Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Taunus Sparkasse.„Kleespies ist ein etabliertes Familienunternehmen, das seit einem dreiviertel Jahrhundert erfolgreich am Immobilienmarkt ist. Schön, dass das engagierte Team mit seinem ausgeprägten Erfahrungsschatz dafür sorgt, dass in der Metropolregion Frankfurt/Main neuer Wohnraum entsteht“, sagt Markus Franz.„Als Sparkasse ist es unser Ziel, durch verantwortungsvolles Handeln nicht nur wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch die Lebensbedingungen in unserem Geschäftsgebiet zu verbessern. Wir sind deshalb stolz darauf, durch die Beteiligung an der Finanzierung dieser Wohnanlage einen Beitrag leisten zu können, den Ballungsraum Rhein-Main ein kleines Stück lebenswerter und zukunftsfähiger zu machen“, so Frank Diefenbach.„Eine Grundvoraussetzung für erfolgreiche Immobilienprojekte ist, dass wir verlässliche Partner an unserer Seite wissen. Partner, die jahrzehntelange Erfahrung und damit die Kompetenz im Immobiliengeschäft haben. Ich freue mich, dass wir mit der Taunus Sparkasse und der Naspa zwei Finanzierungspartner gewinnen konnten, auf die wir uns wirklich verlassen können“, sagt Frank Kleespies.Zum ProjektKonkret entstehen im Baufeld 5 im Landwehr Quartier neun Mehrfamilienhäuser mit 130 modernen Eigentumswohnungen und einer Tiefgarage mit ebenso vielen Stellplätzen. Die energieeffizienten Wohnungen verbinden modernen Komfort mit durchdachtem Design und zeichnen sich durch ihre hochwertigen Materialien und den Fokus auf Nachhaltigkeit aus. Sie verfügen über großzügige Wohnflächen, helle Räume und eine exzellente Ausstattung, die sowohl Familien als auch Paare und Singles anspricht. Errichtet werden die Wohnungen vom engagierten Team der Kleespies GmbH & Co. KG aus Jossgrund, einem renommierten Familienunternehmen mit 75-jähriger Tradition.Die Nassauische Sparkasse (Naspa) in Wiesbaden ist mit einer Bilanzsumme von 14,7 Milliarden Euro eine der größten Sparkassen Deutschlands. Ihr Geschäftsgebiet umfasstneben den kreisfreien Städten Wiesbaden und Frankfurt vier Landkreise in Hessen und zwei in Rheinland-Pfalz. Die Naspa beschäftigt rund 1.590 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; mit 150 Auszubildenden, Studierenden und Trainees ist sie einer der größten Ausbilder der Region. Sie unterhält derzeit 101 Finanz-, Service- und SB-Center, 15 Private Banking-Center und drei Firmenkunden-Center. Über ihre 1989 gegründete Stiftung „Initiative und Leistung“ hat die Naspa mit bisher über 21 Millionen Euro die Region unterstützt.Die Unternehmensgruppe Kleespies ist ein Familienunternehmen, das seit 75 Jahren erfolgreich im Rhein-Main-Gebiet tätig ist. Damals waren überwiegend Maurer angestellt, die auf den Baustellen im Rhein-Main-Gebiet vorwiegend Rohbauarbeiten durchführten. In den 1980er Jahren begann der Baubetrieb sein Geschäftsfeld zu schärfen. Ziel war, handwerkliche Ressourcen und Expertenwissen in der Region zu bündeln, um schlüsselfertige Wohnimmobilien zu erstellen. Anfang der 1990er Jahre wurde das erste Mehrfamilienhaus schlüsselfertig und einzugsbereit übergeben. Mittlerweile ist das Unternehmen in vierter Generation tätig. Eine Erfolgsgeschichte, die längst nicht jedem Familienunternehmen vergönnt ist.