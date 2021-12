Taunus Sparkasse macht interne Weihnachtsfeier zum bundesweiten Christmas-Event

Die Taunus Sparkasse lädt zu einem kostenlosen bundesweiten Christmas-Event ein. Die zunächst nur hausintern geplante Weihnachts-Lesung des renommierten und sehr beliebten Schauspieler-Ehepaars Andrea Sawatzki und Christian Berkel am Samstag, den 18. Dezember ab 17:00 Uhr wird nun im Internet bundesweit zu empfangen sein – kostenlos.Die Idee dazu basiert auf der langen und erfolgreichen Kooperation der Taunus Sparkasse als Sponsor des in ganz Deutschland anerkannten und prestigeträchtigen Bad Homburger Poesie- & Literatur-Festivals. Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Taunus Sparkasse: „Eigentlich wollten wir unseren Kolleginnen und Kollegen anstelle unserer Weihnachtsfeier in diesem Jahr eine zwar virtuelle, aber dennoch glanzvolle Alternative bieten. Wir hatten mit Bernd Hoffmann und Hermjo Klein, den Leitern und Veranstaltern des Poesie- & Literatur-Festivals, eine stimmungsvolle und besinnliche Lesung in der Taunus Sparkasse geplant.“Dann wurde aus einer bezaubernden Idee quasi über Nacht ein bundesweites Konzept. „Wir gehen live und streamen unser Event im Internet und setzen damit bundesweit ein Zeichen“, so Klink. Jedermann sei herzlich eingeladen, an dem kostenlosen Christmas-Event teilzunehmen. „Musik und Literatur waren, sind und bleiben für viele Menschen eine Antwort, schwierige oder gar trostlose Zeiten zu überstehen.“ Die emotionale Kraft von zeitlosen Texten und Musikstücken setze einen Kontrapunkt zum Alltag.„Genießen Sie eine stille Stunde am Kamin – mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel“, so die Idee der Lesung der beiden aus unzähligen ARD- und ZDF-Produktionen bekannten Schauspielern, die in den vergangenen Jahren auch als überaus erfolgreiche Buchautoren reüssierten. Sie werden verschiedene weihnachtliche Texte, wie zum Beispiel Hans-Christian Andersens berühmtes Märchen „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“, winterliche Gedichte von Eichendorff und Rilke sowie O`Henry’s „Das Geschenk der Weisen“ lesen. Natürlich darf die klassische Weihnachtsgeschichte nicht fehlen.Musikalisch umrahmt wird die besinnliche Weihnachtsfeier von Anne-Sophie Bertrand, erste Harfe des HR-Sinfonieorchesters, sowie ihrem kongenialen Partner Ulrich Horn, Violoncello. Sie werden die Lesung mit Weihnachtsklassikern von Schuberts „Ave Maria“ bis „Stille Nacht, Heilige Nacht“ illuminieren. „Die Vorweihnachtszeit ist eigentlich die Zeit der tausend Lichter. Ich habe mich sehr gefreut, dass unser langjähriger Partner, die Taunus Sparkasse, ein Signal setzen und senden will“, sagt Bernd Hoffmann, künstlerischer Leiter des Bad Homburger Poesie- & Literaturfestivals. „Wir wollen den Menschen einen wichtigen lichten Moment geben und auch Künstlern und Musikern einen Moment der Hoffnung schenken.“Das Christmas-Event startet am Samstag, den 18. Dezember 2021 um 17:00 Uhr und ist kostenlos im Livestream über den QR-Code unten und unter www.gemeinsamdadurch.net zu sehen. Literaturbegeisterte können sich den Stream aber auch darüber hinaus bis zum 28. Dezember 2021 auf dem youtube-Kanal der Taunus Sparkasse www.youtube.com/user/taunussparkasse ansehen.