Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1040491

Taunus Sparkasse BV040 - 40141, Postfach 18 41 61348 Bad Homburg, Deutschland http://www.taunussparkasse.de
Ansprechpartner:in Herr Lars Dieckmann +49 6172 27072852
Logo der Firma Taunus Sparkasse

Gemeinsam gegen Trickbetrug

(lifePR) (Bad Homburg, )
 

Die Taunus Sparkasse lädt zu einer Infoveranstaltung zur Sensibilisierung und Prävention gegen Trickbetrug ein.
Das Team um Filialleiter Richard Liebelt klärt gemeinsam mit dem zertifizierten Sicherheitsberater Peter Krissel und weiteren Experten Kundinnen und Kunden sowie Interessierte über die verschiedenen Betrugsmaschen auf.
Ziel der Veranstaltung ist, Menschen in der Region vor einem finanziellen Schaden durch Trickbetrug in allen heute bekannten Facetten zu schützen.

Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, den 5. November in der Filiale Friedrichsdorf der Taunus Sparkasse:
Hugenottenstraße 76-78, 61381 Friedrichsdorf

Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Einlass ist ab 17:30 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen@tsk.de wird gebeten.

Website Promotion

Website Promotion
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.