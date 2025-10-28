Gemeinsam gegen Trickbetrug
Die Taunus Sparkasse lädt zu einer Infoveranstaltung zur Sensibilisierung und Prävention gegen Trickbetrug ein.
Das Team um Filialleiter Richard Liebelt klärt gemeinsam mit dem zertifizierten Sicherheitsberater Peter Krissel und weiteren Experten Kundinnen und Kunden sowie Interessierte über die verschiedenen Betrugsmaschen auf.
Ziel der Veranstaltung ist, Menschen in der Region vor einem finanziellen Schaden durch Trickbetrug in allen heute bekannten Facetten zu schützen.
Die Veranstaltung findet statt am Mittwoch, den 5. November in der Filiale Friedrichsdorf der Taunus Sparkasse:
Hugenottenstraße 76-78, 61381 Friedrichsdorf
Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Einlass ist ab 17:30 Uhr. Um Anmeldung per E-Mail an veranstaltungen@tsk.de wird gebeten.