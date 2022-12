Gemeinsam Weihnachtswünsche erfüllt

Weihnachtswünsche von Kindern sind unterschiedlich. Aber längst nicht alle Wünsche von Kindern aus unserer Region können auch erfüllt werden. Umso wichtiger, dass die Taunus Sparkasse gemeinsam mit Kundinnen und Kunden zum neunten Mal Kindern aus bedürftigen Familien mit der Aktion Wunschbaum ein Lächeln schenkt.



Jedes Kind, das bei der Aktion mitmacht, bekommt ein Weihnachtsgeschenk. Die Taunus Sparkasse verteilt rote Sterne an soziale Einrichtungen. Die Kinder schreiben ihren Herzenswunsch auf ihren Stern, der in der Adventszeit an den Weihnachtsbaum ihrer Sparkassenfiliale gehängt wird.



Die Geschenkpaten hängen einen Wunschstern ab, besorgen das Geschenk und bringen es dann zurück in die Filiale. Damit kein Wunsch unerfüllt bleibt, erfüllt die Taunus Sparkasse die Wünsche der Kinder, deren Stern nicht abgehängt wurde.



In der Vorweihnachtszeit überreichen dann die Beraterinnen und Berater der jeweiligen Filiale die Geschenke an die Einrichtungen. Insgesamt wurden in neun Jahren schon fast 4.800 Wünsche erfüllt. Die Filialen Friedrichsdorf, Kirdorf, Kronberg, Oberursel Camp-King und Bad Homburg Louisenstraße haben gemeinsam ihre 177 Geschenke in der Louisenstraße an die Empfänger vergeben.



„Es macht Spaß, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden die Wünsche der Kinder zu erfüllen. Gerade in diesen besonderen Zeiten ist Schenken eine Herzensangelegenheit“, sagt Benjamin Ade, Leiter des Marktbereichs Private Kunden und Gewerbekunden.