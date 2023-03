Erweitertes Beratungsangebot in modernisierten Räumen

Die Taunus Sparkasse ist wieder an ihrem Standort in Kronberg in der Frankfurter Straße 11 mit einem deutlich erweiterten Beratungsangebot und zwei Teams am Start. Auf zwei Stockwerken und rund 355 Quadratmetern freuen sich nun das Filialteam um Yvonne Velten und ein Private-Banking-Team um Marc-André Buchmann in völlig neuem Ambiente auf die Kundinnen und Kunden.



Gemeinsam mit den Teams präsentierte Vorstand Markus Franz heute den geladenen Gästen die modernisierten Service- und Beratungsräume. „Wir sind gerne in Kronberg. Mit unseren Investitionen in einen modernisierten Standort und der Verfügbarkeit guter Beratung vor Ort tragen wir der hohen Bedeutung der Stadt und ihrer Menschen für uns als regionale Sparkasse Rechnung. Und ich freue mich, dass wir ab jetzt mit einem Filialteam und einem Private-Banking-Team für unsere Kundinnen und Kunden da sind“, sagt Markus Franz, Mitglied des Vorstands der Taunus Sparkasse.



„Die Taunus Sparkasse ist Teil von Kronberg. Schön, dass sie in unserer Stadt in ihren Standort investiert und sich hier für ihre Kundinnen und Kunden so engagiert. Sie setzt ein wichtiges Statement und signalisiert: Sie bleibt vor Ort und ist gerne für ihre Kundinnen und Kunden da. Und für den Einzelhandel ist das auch eine tolle Sache, dass die Taunus Sparkasse hier ist“, sagt Bürgermeister Christoph König.



Der guten Tradition folgend segneten Pfarrer Hans-Joachim Hackel von der evangelischen Kirchengemeinde St. Johann Kronberg und Diakon Johann Maria Weckler von der Katholischen Pfarrei Maria Himmelfahrt die modernisierten Räume und alle Menschen, die sie besuchen werden.



Seit Anfang Oktober vergangenen Jahres hatte die Sparkasse ihren Standort in der Frankfurter Straße 11 modernisiert. Während des Umbaus begrüßte das Filialteam in der Stadthalle seine Kundinnen und Kunden und bot dort in ungewohnter Atmosphäre gewohnt verlässlichen Service und Beratung. Mit dem neuen und spürbar erweiterten Angebot vor Ort gibt sie eine Antwort auf den in den vergangenen Jahren enorm gestiegen Bedarf nach langfristigen Lösungen und Anlagemöglichkeiten. Und treibt so den Ausbau ihrer Private-Banking-Standorte konsequent weiter voran – und das mit Erfolg. Insgesamt hat sich das Geschäft mit vermögenden Kunden als dritte wichtige Säule des Erfolgsmodells der Taunus Sparkasse etabliert. Und mit den drei Standorten in Bad Homburg, Hofheim und Kronberg ist noch lange nicht Schluss! In Kürze folgt ein vierter Private-Banking-Standort in Usingen.