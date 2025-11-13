Ehrenamt im Main-Taunus-Kreis gewürdigt

Die Große Spendenübergabe im Main-Taunus-Kreis ist immer wieder ein besonderer Anlass. Bei der Veranstaltung, die jährlich im Plenarsaal des Landratsamts stattfindet, treffen sich zahlreiche Vertreter von gemeinnützigen Vereinen und Initiativen, die sich für Kultur, Sport, Soziales, Bildung, Umwelt oder Brauchtumspflege engagieren. Ziel ist, den Austausch zwischen den Vereinen zu fördern und gleichzeitig das vielfältige Ehrenamt angemessen zu würdigen.



In diesem Jahr übergaben Landrat Michael Cyriax, Verwaltungsratsvorsitzender und Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender, Spenden der Taunus Sparkasse, der Gemeinnützigen Stiftung und der Stiftung KINDER LACHEN in Höhe von insgesamt 263.250 Euro. 164 Vereine und Initiativen erhielten eine Förderung, die ihre unermüdliche Arbeit für die Gemeinschaft anerkennt.



„Dieser Abend ist auch eine Würdigung Ihrer außergewöhnlichen Leistungen. Sie investieren Ihre Zeit und Energie in Projekte, die den Menschen in unserer Region zu Gute kommen. Ihr Engagement macht den Main-Taunus-Kreis noch lebenswerter“, sagte Landrat Michael Cyriax.



Die Große Spendenübergabe gestern bot den Gästen auch die Möglichkeit, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. In einer Atmosphäre des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung wird einmal mehr deutlich: Ehrenamtliches Engagement im Main-Taunus-Kreis kennt keine Grenzen.



Mit Tanzeinlagen, Dialekten und Akzenten sorgte der Comedian Luca Brosius für die Unterhaltung der rund 340 Gäste. Und um das leibliche Wohl kümmerte sich wie gewohnt liebevoll das engagierte Küchen-Team des Landratsamts.



Folgende Vereine wurden begünstigt:



ADFC Kreisverband Main-Taunus

Akkordeon Club Sulzbach e. V.

Angelsportverein Bremthal 1975 e.V.

Aquasports Eschborn

ARQUE e.V.

Bezirkslandfrauen Frankfurt Main Taunus

Bezirkslandfrauen Wiesbaden, Rheingau und Main-Taunus

Blaskapelle Bremthal e.V. "Die Breendeler"

Boxclub Hochheim e.V.

Bund der Vertriebenen- Kreisverband Main-Taunus e.V.

Bürgervereinigung Alt Münster e. V.

Burgschauspieler Eppstein

Burgverein Eppstein e.V.

Caritas Main-Taunus e.V. - Tafel Hattersheim-Hofheim

Carneval Club Mainperle Okriftel 1960 - Ehrensenat

Carneval Club Mainperle Okriftel e.V.

Carneval- und Tanzsportverein Fidelio Hochheim 1880 e.V.

Carneval Verein Weilbach

CJZ Christlich-Jüdische-Zusammenarbeit e.V.

Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereinigung Liederbach

Diakonisches Werk Main-Taunus

DLRG Kelkheim

DLRG Kriftel

DRK Ortsvereinigung Hattersheim

DRK Ortsvereinigung Hochheim am Main e.V.

DRK Ortsvereinigung Okriftel

Erster Sodener Schwimm-Club

Eschborner Käwwern 1926 e.V.

Evangelische Familienbildung Main-Taunus

FC 1931 Eddersheim

Fischbacher Carnevalverein 1958 e.V.

Flörsheimer Carneval Verein

Flörsheimer Narrenclub

Förderkreis Stadtmuseum Hofheim

Förderverein der Weinbergschule Hochheim am Main e. V.

Förderverein Hallenbad Hochheim

Förderverein Marxheimer Schule e.V.

Förderverein Musikschule Hofheim e. V.

Förderverein St. Gallus

Freie Musikschule in Bad Soden e.V.

Freiwillige Feuerwehr Ehlhalten e.V.

Freiwillige Feuerwehr Ruppertshain 1932 e. V.

Freiwillige Feuerwehr Wicker 1925 e.V.

Freunde und Förderer der Elisabethenschule Hofheim e.V.

Fußballclub Soma Eschborn e.V.

Gesangverein Liederkranz 1875 Bremthal e.V.

Gesangverein Taunusliederzweig 1875 Altenhain im Taunus

Gusbacher Carneval Club

Hessischer Fußball-Verband / Schiedrichtervereinigung Main-Taunus e.V.

Hofheimer Fastnachtszug e.V.

Hofheimer Schwimmclub e.V.

Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst "Die Quelle" Bad Soden

Hospizverein Horizonte e.V. Hofheim

Hospizverein Kelkheim

Hospizverein Lebensbrücke Flörsheim

Hospizverein Lichtblick Eschborn e.V.

Industrie-Handel-Handwerk Hofheim e.V.

Kelkheimer Luftsportclub e.V.

Kelkheimer Schwimm-Club 70 e.V.

Kelkheimer Tennis- und Eissportverein e. V.

Kerbegesellschaft Ehlhalten e.V. "Die Kohlestibbel"

Kerbegesellschaft Kriftel e.V.

KG 1900 Hofheim e.V.

Kleingarten-Verein "Taunus" e. V. Sulzbach

Kleingartenverein Niederhöchstadt

Kleintierzuchtverein H277 Flörsheim am Main

Kolpingfamilie Hochheim

Kreisfeuerwehrverband

Kreisjugendwehrverband Main-Taunus

Kreiskinderfeuerwehr Main-Taunus

Krifteler Heimat- und Festwagengesellschaft

Krifteler Karneval Klub

KünstlerKreis Kelkheim e. V.

Lebenshilfe Main-Taunus

Main-Taunus Schachvereinigung e.V.

Malteser Kelkheim

Marxheimer Carneval-Verein

Mendelssohn-Wettbewerb für junge Musiker

MSC Diedenbergen e.V.

Notfallseelsorge (über Dekanat Kronberg)

Opelzoo Kronberg

Organisationskomitee für den Hattersheimer Fassenachtsumzug

Partnerschaftskomitee Solihull

Pétanque-Club Kriftel e.V.

Pfarrei St. Teresa am Main Katholische Kindertagesstätte St. Josef

Reit- und Fahrverein Wicker e.V.

Reittherapiezentrum Spatzenscheune Altenhain e. V.

Reitverein Sulzbach e.V.

RequiSiT e. V.

Roter Stern Hofheim e.V.

Sängerkreis Main-Taunus

Schulmuseum Kriftel

Schützengesellschaft 1905 Okriftel am Main e. V.

Schützenverein 1938 Hofheim e.V.

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Stadtverband Hofheim e.V.

Schwimmclub Schwalbach e.V.

Schwimmclub Westerbach Eschborn e.V.

SG Kelkheim e. V. - Lizzards Flag Football

Sinfonietta Hofheim e.V.

Sodener Karneval Gesellschaft

Sozialverband VdK Kreisverband Main-Taunus

Sportkreis Main-Taunus

Sportverein Titania Eppenhain

Stern des Südens e.V.

Sternwarte Hofheim e.V.

SV 1891 Ruppertshain e. V.

Tanzsport- und Carneval "Die Nachteulen" Hochheim 1982 e.V.

Taunusklub Bad Soden

Taunusklub Fischbach 1925 e.V.

Taunusklub Gesamtverein e.V.

Taunusklub Zweigverein Münster e.V.

TCC Pinguine Schwalbach

Technisches Hilfswerk THW, Ortsverband Hofheim

Tierschutzverein Bad Soden/ Sulzbach

Tierschutzverein Hattersheim

Tierschutzverein Hattersheim und Umgebung e. V.

Tierschutzverein Kelkheim e.V.

Tierschutzverein Schwalbach & Frankfurt-West e.V.

TSG Altenhain 1900 e.V.

TSG Münster e.V. 1883, Handballabteilung

TSG Neuenhain / Karnevalabteilung

TSG Niederhofheim

TSG Sulzbach - Abteilung Karneval

Turn- und Sportgemeinde 1875 Marxheim e.V.

Turngau Main-Taunus

Turngemeinde 1875 Bad Soden am Taunus e.V-

Turnverein 1886 Okriftel am Main e. V.

TV Diedenbergen / Schwimmabteilung

TV Wallau - Abteilung Tischtennis

VDI Rheingau-Bezirksverein e.V.

Verein Bürger und Polizei für mehr Sicherheit e.V.

Verein der Freunde und Förderer der Eichendorffschule Kelkheim

Verein der Freunde und Förderer der Eichendorffschule Kelkheim e.V.

Vereine mit Jubiläen im Jahr 2025

Vereinigung Krifteler Selbständiger

Vereinsring Hofheim

Vereinsring Kriftel e.V.

Wildpark-Retter e.V.

Wir für Bad Soden - Verein zur Förderung der Kur- und Wohnstadt e.V.





