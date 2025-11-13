Ehrenamt im Main-Taunus-Kreis gewürdigt
In diesem Jahr übergaben Landrat Michael Cyriax, Verwaltungsratsvorsitzender und Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender, Spenden der Taunus Sparkasse, der Gemeinnützigen Stiftung und der Stiftung KINDER LACHEN in Höhe von insgesamt 263.250 Euro. 164 Vereine und Initiativen erhielten eine Förderung, die ihre unermüdliche Arbeit für die Gemeinschaft anerkennt.
„Dieser Abend ist auch eine Würdigung Ihrer außergewöhnlichen Leistungen. Sie investieren Ihre Zeit und Energie in Projekte, die den Menschen in unserer Region zu Gute kommen. Ihr Engagement macht den Main-Taunus-Kreis noch lebenswerter“, sagte Landrat Michael Cyriax.
Die Große Spendenübergabe gestern bot den Gästen auch die Möglichkeit, sich auszutauschen und sich gegenseitig zu inspirieren. In einer Atmosphäre des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung wird einmal mehr deutlich: Ehrenamtliches Engagement im Main-Taunus-Kreis kennt keine Grenzen.
Mit Tanzeinlagen, Dialekten und Akzenten sorgte der Comedian Luca Brosius für die Unterhaltung der rund 340 Gäste. Und um das leibliche Wohl kümmerte sich wie gewohnt liebevoll das engagierte Küchen-Team des Landratsamts.
Folgende Vereine wurden begünstigt:
ADFC Kreisverband Main-Taunus
Akkordeon Club Sulzbach e. V.
Angelsportverein Bremthal 1975 e.V.
Aquasports Eschborn
ARQUE e.V.
Bezirkslandfrauen Frankfurt Main Taunus
Bezirkslandfrauen Wiesbaden, Rheingau und Main-Taunus
Blaskapelle Bremthal e.V. "Die Breendeler"
Boxclub Hochheim e.V.
Bund der Vertriebenen- Kreisverband Main-Taunus e.V.
Bürgervereinigung Alt Münster e. V.
Burgschauspieler Eppstein
Burgverein Eppstein e.V.
Caritas Main-Taunus e.V. - Tafel Hattersheim-Hofheim
Carneval Club Mainperle Okriftel 1960 - Ehrensenat
Carneval Club Mainperle Okriftel e.V.
Carneval- und Tanzsportverein Fidelio Hochheim 1880 e.V.
Carneval Verein Weilbach
CJZ Christlich-Jüdische-Zusammenarbeit e.V.
Deutsches Rotes Kreuz Ortsvereinigung Liederbach
Diakonisches Werk Main-Taunus
DLRG Kelkheim
DLRG Kriftel
DRK Ortsvereinigung Hattersheim
DRK Ortsvereinigung Hochheim am Main e.V.
DRK Ortsvereinigung Okriftel
Erster Sodener Schwimm-Club
Eschborner Käwwern 1926 e.V.
Evangelische Familienbildung Main-Taunus
FC 1931 Eddersheim
Fischbacher Carnevalverein 1958 e.V.
Flörsheimer Carneval Verein
Flörsheimer Narrenclub
Förderkreis Stadtmuseum Hofheim
Förderverein der Weinbergschule Hochheim am Main e. V.
Förderverein Hallenbad Hochheim
Förderverein Marxheimer Schule e.V.
Förderverein Musikschule Hofheim e. V.
Förderverein St. Gallus
Freie Musikschule in Bad Soden e.V.
Freiwillige Feuerwehr Ehlhalten e.V.
Freiwillige Feuerwehr Ruppertshain 1932 e. V.
Freiwillige Feuerwehr Wicker 1925 e.V.
Freunde und Förderer der Elisabethenschule Hofheim e.V.
Fußballclub Soma Eschborn e.V.
Gesangverein Liederkranz 1875 Bremthal e.V.
Gesangverein Taunusliederzweig 1875 Altenhain im Taunus
Gusbacher Carneval Club
Hessischer Fußball-Verband / Schiedrichtervereinigung Main-Taunus e.V.
Hofheimer Fastnachtszug e.V.
Hofheimer Schwimmclub e.V.
Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst "Die Quelle" Bad Soden
Hospizverein Horizonte e.V. Hofheim
Hospizverein Kelkheim
Hospizverein Lebensbrücke Flörsheim
Hospizverein Lichtblick Eschborn e.V.
Industrie-Handel-Handwerk Hofheim e.V.
Kelkheimer Luftsportclub e.V.
Kelkheimer Schwimm-Club 70 e.V.
Kelkheimer Tennis- und Eissportverein e. V.
Kerbegesellschaft Ehlhalten e.V. "Die Kohlestibbel"
Kerbegesellschaft Kriftel e.V.
KG 1900 Hofheim e.V.
Kleingarten-Verein "Taunus" e. V. Sulzbach
Kleingartenverein Niederhöchstadt
Kleintierzuchtverein H277 Flörsheim am Main
Kolpingfamilie Hochheim
Kreisfeuerwehrverband
Kreisjugendwehrverband Main-Taunus
Kreiskinderfeuerwehr Main-Taunus
Krifteler Heimat- und Festwagengesellschaft
Krifteler Karneval Klub
KünstlerKreis Kelkheim e. V.
Lebenshilfe Main-Taunus
Main-Taunus Schachvereinigung e.V.
Malteser Kelkheim
Marxheimer Carneval-Verein
Mendelssohn-Wettbewerb für junge Musiker
MSC Diedenbergen e.V.
Notfallseelsorge (über Dekanat Kronberg)
Opelzoo Kronberg
Organisationskomitee für den Hattersheimer Fassenachtsumzug
Partnerschaftskomitee Solihull
Pétanque-Club Kriftel e.V.
Pfarrei St. Teresa am Main Katholische Kindertagesstätte St. Josef
Reit- und Fahrverein Wicker e.V.
Reittherapiezentrum Spatzenscheune Altenhain e. V.
Reitverein Sulzbach e.V.
RequiSiT e. V.
Roter Stern Hofheim e.V.
Sängerkreis Main-Taunus
Schulmuseum Kriftel
Schützengesellschaft 1905 Okriftel am Main e. V.
Schützenverein 1938 Hofheim e.V.
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Stadtverband Hofheim e.V.
Schwimmclub Schwalbach e.V.
Schwimmclub Westerbach Eschborn e.V.
SG Kelkheim e. V. - Lizzards Flag Football
Sinfonietta Hofheim e.V.
Sodener Karneval Gesellschaft
Sozialverband VdK Kreisverband Main-Taunus
Sportkreis Main-Taunus
Sportverein Titania Eppenhain
Stern des Südens e.V.
Sternwarte Hofheim e.V.
SV 1891 Ruppertshain e. V.
Tanzsport- und Carneval "Die Nachteulen" Hochheim 1982 e.V.
Taunusklub Bad Soden
Taunusklub Fischbach 1925 e.V.
Taunusklub Gesamtverein e.V.
Taunusklub Zweigverein Münster e.V.
TCC Pinguine Schwalbach
Technisches Hilfswerk THW, Ortsverband Hofheim
Tierschutzverein Bad Soden/ Sulzbach
Tierschutzverein Hattersheim
Tierschutzverein Hattersheim und Umgebung e. V.
Tierschutzverein Kelkheim e.V.
Tierschutzverein Schwalbach & Frankfurt-West e.V.
TSG Altenhain 1900 e.V.
TSG Münster e.V. 1883, Handballabteilung
TSG Neuenhain / Karnevalabteilung
TSG Niederhofheim
TSG Sulzbach - Abteilung Karneval
Turn- und Sportgemeinde 1875 Marxheim e.V.
Turngau Main-Taunus
Turngemeinde 1875 Bad Soden am Taunus e.V-
Turnverein 1886 Okriftel am Main e. V.
TV Diedenbergen / Schwimmabteilung
TV Wallau - Abteilung Tischtennis
VDI Rheingau-Bezirksverein e.V.
Verein Bürger und Polizei für mehr Sicherheit e.V.
Verein der Freunde und Förderer der Eichendorffschule Kelkheim
Verein der Freunde und Förderer der Eichendorffschule Kelkheim e.V.
Vereine mit Jubiläen im Jahr 2025
Vereinigung Krifteler Selbständiger
Vereinsring Hofheim
Vereinsring Kriftel e.V.
Wildpark-Retter e.V.
Wir für Bad Soden - Verein zur Förderung der Kur- und Wohnstadt e.V.