Die Taunus Sparkasse erfüllt Weihnachtswünsche für bedürftige Familien

Spielsachen oder auch einfach etwas Warmes zum Anziehen. Die Zahl der Kinder aus bedürftigen Familien nimmt zu. Genau deshalb hat die Taunus Sparkasse vor mehr als 10 Jahren die Aktion Wunschbaum ins Leben gerufen. Der Grundgedanke: Weihnachten ist für alle. Zum 11. Mal erfüllt sie gemeinsam mit Kundinnen und Kunden Kindern aus bedürftigen Familien Weihnachtswünsche.



Die Taunus Sparkasse stellt rote Sterne sozialen Einrichtungen zur Verfügung. Die Kinder notieren ihren Herzenswunsch auf diesen Sternen, die anschließend in der Adventszeit an den Weihnachtsbaum der jeweiligen Sparkassenfiliale gehängt werden. Geschenkpaten nehmen einen Wunschstern ab, besorgen das entsprechende Geschenk und bringen es wieder zurück in die Filiale. Damit kein Wunsch unerfüllt bleibt, erfüllt die Taunus Sparkasse die Wünsche der Kinder, deren Sterne nicht von einem Paten abgehängt wurden.



In der Vorweihnachtszeit übergeben die Beraterinnen und Berater der jeweiligen Filiale die Geschenke an die Einrichtungen. Insgesamt wurden in elf Jahren schon rund 6.300 Wünsche erfüllt. Mehr als 800 davon in diesem Jahr.



„Es ist uns eine Freude, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden die Wünsche der Kinder zu erfüllen. Diese Aktion ist eine liebgewonnene Tradition in der Weihnachtszeit“, sagt Johannes-Theodor Burtscheidt, Leiter des Marktbereichs Private Kunden.

