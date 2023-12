Den Zauber der Vorweihnachtszeit teilen

Landrat Ulrich Krebs, Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse, übergab heute gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Oliver Klink Weihnachtsbäume an das Gemeindehaus der Katholischen Pfarrei St. Marien Bad Homburg, an die Kita St. Marien und das Kloster des Ordens der Karmelitinnen.



Die Weihnachtsbäume waren am Montagabend Teil des festlich anmutenden Bühnenbildes der Weihnachtsshow der Sparkasse. Der bekannte Schauspieler und Kabarettist Hans Sigl hat mit seiner vorweihnachtlichen Lesung die Gäste in besinnliche Stimmung gebracht. Mit der Lesung hat die Sparkasse bereits im dritten Jahr in Folge ein vorweihnachtliches Zeichen gesetzt.



Nun spendet sie die Weihnachtsbäume an gemeinnützige Institutionen. Denn die Vorweihnachtszeit ist die Zeit der Liebe und der Freude. Eine Zeit, die alle Menschen besinnlich und friedlich miteinander genießen sollen. Die Zeit der Lichter in der Dunkelheit. Zeit, an das Gute, die Zukunft und unsere Stärken zu glauben. Die Idee: Mit ihrer Aktion, die Weihnachtsbäume zu spenden, teilt die Sparkasse diese positive Vorweihnachtsstimmung mit den begünstigten gemeinnützigen Einrichtungen.



„Ich danke der Taunus Sparkasse für diese starke Botschaft. Mit ihrer Initiative sorgt sie dafür, dass sich noch mehr Menschen hier aus unserer Region am Zauber von Weihnachten und an noch mehr Lichtern in der Dunkelheit erfreuen können“, sagt Landrat Ulrich Krebs.



Weitere Weihnachtsbäume gehen unter anderem an die Kita Heilig Kreuz und die Kita St. Johannes.