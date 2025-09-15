Das Team der Taunus Sparkasse ist jetzt auch in der Adenauerallee für seine Kundinnen und Kunden da

Die Taunus Sparkasse gestaltet ihre Geschäftsstelle in Oberursel am Epinayplatz komplett neu. Mit diesem Umbau setzt die Sparkasse ihre Modernisierungsoffensive fort. Ende 2026 werden dann rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Team Private Kunden angesiedelt. Für die Kundinnen und Kunden entstehen so im Herzen der Stadt komplett neu gestaltete Räume. Der neue Standort wird mit modernster Technik ausgestattet und ein Treffpunkt, an dem persönliche und digitale Beratung erlebbar gemacht werden.



Neben dem klassischen Serviceangebot stehen dort dann auch Spezialisten für Baufinanzierung und Vermögensanlage zur Verfügung. Aber auch eigene Teams für mediale Beratung sowie das Team des Kunden-Centers finden dort hoch attraktive Arbeitsplätze. So schafft die Taunus Sparkasse ein erweitertes Kundenerlebnis – flexibel, individuell und auf höchstem Niveau.



Klar, dass das Team während der Umbauarbeiten für seine Kundinnen und Kunden da ist, wenn auch auf verschiedene Standorte rund um den Epinayplatz verteilt. Wie versprochen bietet die Sparkasse den gewohnten Service seit Beginn der Umbauarbeiten an einem zentralen Anlaufpunkt in der Vorstadt 38 an.



Jetzt wird in der Adenauerallee 32 ein Standort für die klassische Bankberatung in Vermögensvorsorge- und Finanzierungsthemen aufgemacht. „Die Umbauarbeiten dauern einfach länger, als geplant. Aber wir hatten unseren Kunden versprochen, dass sie ab Herbst wieder die gewohnte Nähe zu unseren Beraterinnen und Beratern haben. Und versprochen ist versprochen. Ich freue mich, dass wir jetzt auch mit unserem Beraterteam wieder ganz nah bei unseren Kundinnen und Kunden sind“, sagt Mario Rimac, Leiter der Filiale Oberursel.



„Schön, dass wir in unserer Region eine starke Taunus Sparkasse haben, die nah an den Menschen ist und die, wie hier in Oberursel, in ihre Geschäftsstellen und Mitarbeitenden investiert“, sagt Landrat Ulrich Krebs, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse. „Ich begrüße ausdrücklich, dass die Verzögerungen bei den Umbauarbeiten nicht zu Lasten der Kunden gehen“, so Krebs weiter.

