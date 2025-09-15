Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035731

Taunus Sparkasse BV040 - 40141, Postfach 18 41 61348 Bad Homburg, Deutschland http://www.taunussparkasse.de
Ansprechpartner:in Herr Lars Dieckmann +49 6172 27072852
Logo der Firma Taunus Sparkasse

Das Team der Taunus Sparkasse ist jetzt auch in der Adenauerallee für seine Kundinnen und Kunden da

(lifePR) (Oberursel, )
Die Taunus Sparkasse gestaltet ihre Geschäftsstelle in Oberursel am Epinayplatz komplett neu. Mit diesem Umbau setzt die Sparkasse ihre Modernisierungsoffensive fort. Ende 2026 werden dann rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Team Private Kunden angesiedelt. Für die Kundinnen und Kunden entstehen so im Herzen der Stadt komplett neu gestaltete Räume. Der neue Standort wird mit modernster Technik ausgestattet und ein Treffpunkt, an dem persönliche und digitale Beratung erlebbar gemacht werden.

Neben dem klassischen Serviceangebot stehen dort dann auch Spezialisten für Baufinanzierung und Vermögensanlage zur Verfügung. Aber auch eigene Teams für mediale Beratung sowie das Team des Kunden-Centers finden dort hoch attraktive Arbeitsplätze. So schafft die Taunus Sparkasse ein erweitertes Kundenerlebnis – flexibel, individuell und auf höchstem Niveau.

Klar, dass das Team während der Umbauarbeiten für seine Kundinnen und Kunden da ist, wenn auch auf verschiedene Standorte rund um den Epinayplatz verteilt. Wie versprochen bietet die Sparkasse den gewohnten Service seit Beginn der Umbauarbeiten an einem zentralen Anlaufpunkt in der Vorstadt 38 an.

Jetzt wird in der Adenauerallee 32 ein Standort für die klassische Bankberatung in Vermögensvorsorge- und Finanzierungsthemen aufgemacht. „Die Umbauarbeiten dauern einfach länger, als geplant. Aber wir hatten unseren Kunden versprochen, dass sie ab Herbst wieder die gewohnte Nähe zu unseren Beraterinnen und Beratern haben. Und versprochen ist versprochen. Ich freue mich, dass wir jetzt auch mit unserem Beraterteam wieder ganz nah bei unseren Kundinnen und Kunden sind“, sagt Mario Rimac, Leiter der Filiale Oberursel.

„Schön, dass wir in unserer Region eine starke Taunus Sparkasse haben, die nah an den Menschen ist und die, wie hier in Oberursel, in ihre Geschäftsstellen und Mitarbeitenden investiert“, sagt Landrat Ulrich Krebs, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse. „Ich begrüße ausdrücklich, dass die Verzögerungen bei den Umbauarbeiten nicht zu Lasten der Kunden gehen“, so Krebs weiter.

Website Promotion

Website Promotion

Taunus Sparkasse

Die Taunus Sparkasse mit Sitz in Frankfurt/-Höchst, Bad Homburg v.d.H. und Hofheim am Taunus gehört mit einer Bilanzsumme von über 7,7 Milliarden Euro zu den erfolgreichsten Sparkassen im Sparkassenverband Hessen-Thüringen und darüber hinaus. Mit 782 Mitarbeitenden und 50 Filialen und Geschäftsstellen im Hochtaunuskreis, im Main-Taunus-Kreis und Frankfurt-Höchst hat sie sich in den vergangenen Jahren eine besondere Marktposition in der Region erarbeitet. Dies wird auch durch die seit Jahren kontinuierlich steigenden Kundenzahlen und eine sehr hohe Kundenzufriedenheit bestätigt. Die Taunus Sparkasse engagiert sich seit vielen Jahren in der Region – zuletzt in 2024 mit Ausgaben für Spenden und Sponsoring von fast 2,6 Millionen Euro.

www.taunussparkasse.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.