Bürgerpreis: Nominierungen noch bis 30. Juni möglich

Ehrenamt ist wichtig. Und es zu würdigen auch. Genau das macht die Taunus Sparkasse seit 2006 mit ihrem Bürgerpreis. Bisher hat sie insgesamt 112 ehrenamtlich engagierte Bürger*innen aus dem Hochtaunuskreis und dem Main-Taunus-Kreis ausgezeichnet. Aktuell ist die Ausschreibung in der 16. Runde. Das Motto in diesem Jahr: „Miteinander“. Noch bis zum 30. Juni können Kandidat*innen nominiert werden, entweder direkt online unteroder per E-Mail an. Das Preisgeld beträgt insgesamt 5.000 Euro.Der Preis wird in vier Kategorien vergeben:: Sich bewerben oder nominiert werden können 14- bis 21-Jährige sowie Gruppen und Projekte, die von jungen Menschen initiiert werden.: Unabhängig vom Alter können sich engagierte Bürger*innen in dieser Kategorie bewerben oder vorgeschlagen werden. Auch Gruppen, Vereine und Initiativen können prämiert werden.: Hier können sich Unternehmer*innen bewerben oder vorgeschlagen werden, die Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen – im Idealfall gemeinsam mit ihren Mitarbeiter*innen.: Er wird für mindestens 25 Jahre bürgerschaftliches Engagement verliehen. Für einen Preis in dieser Kategorie muss die Nominierung durch Dritte erfolgen.Unter taunussparkasse.de ist die direkte Online-Nominierung möglich.Die Unterlagen können auch heruntergeladen und per E-Mail angeschickt werden.