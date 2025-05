Bürgerpreis: Nominierungen noch bis 30. Juni möglich

Ehrenamtlicher Einsatz ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gesellschaft. Sich zu engagieren ist keine Selbstverständlichkeit. Mit dem Bürgerpreis würdigt die Taunus Sparkasse auch deshalb bereits zum 20. Mal ehrenamtliches Engagement unter dem Motto „20 Jahre Bürgerpreis – wir feiern das Ehrenamt“.„151 Preisträgerinnen und Preisträger wurden seit 2006 mit dem Bürgerpreis ausgezeichnet. Und die Preisübergabe ist immer wieder eine tolle Gelegenheit, ehrenamtliches Engagement sichtbar zu machen und engagierten Menschen eine Stimme zu geben. Es sind auch diese besonderen Begegnungen, die den Bürgerpreis so wertvoll machen“, so Michael Cyriax, Landrat des Main-Taunus-Kreises und Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse.„Für uns ist klar: Wir machen weiter. Denn ehrenamtlicher Einsatz für unsere Gemeinschaft verdient höchste Anerkennung. Und wir schätzen das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern – jetzt und auch in Zukunft. Denn sie leisten mit ihrer tollen Arbeit einen vorbildlichen Beitrag für unsere Gesellschaft und die Region. Auf die nächsten 20 Jahre“, sagt Ulrich Krebs, Landrat des Hochtaunuskreises und stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender.Noch bis zum 30. Juni können Kandidatinnen und Kandidaten nominiert werden, entweder direkt online unter www.taunussparkasse.de/... oder per E-Mail an oeffentlichkeitsarbeit@tsk.de. Die Preisträgerinnen und Preisträger werden neben dem Award und einer Urkunde mit insgesamt 5.000 Euro gewürdigt.Der Preis wird in vier Kategorien vergeben:: Nominiert werden können 14- bis 21-jährige sowie Gruppen oder Projekte, die von jungen Menschen initiiert werden.: Engagierte Bürgerinnen und Bürger können sich unabhängig vom Alter in dieser Kategorie bewerben oder vorgeschlagen werden. Auch Gruppen, Vereine und Initiativen können ausgezeichnet werden.: Hier können sich Unternehmerinnen und Unternehmer bewerben oder vorgeschlagen werden, die Verantwortung für die Gemeinschaft übernehmen – im Idealfall gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.: Der Bürgerpreis wird in dieser Kategorie für mindestens 25 Jahre bürgerschaftliches Engagement verliehen. Die Nominierung muss hier durch Dritte erfolgen.