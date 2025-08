Bewerbungen aus ganz Deutschland

Aufgrund der hohen Nachfrage in den Nach-Corona-Jahren hat die Sparkasse ihr massives Investitionsprogramm fortgesetzt und ermöglicht noch einmal 40 jungen Erwachsenen eine Ausbildung mit Zukunft. Dabei ist auch wie im Vorjahr die Rekordzahl von zehn dualen Studenten.



Für den neuen Ausbildungsjahrgang haben sich junge Menschen aus allen Bundesländern beworben. Das unterstreicht, dass das moderne Ausbildungskonzept der Taunus Sparkasse sich auch weit über die Region hinaus einen Namen gemacht hat. Aber auch, dass sich die Strategie, den Bewerbungsschluss deutlich nach hinten zu verlagern, um möglichst vielen Berufseinsteigern eine Ausbildung zu ermöglichen, bewährt hat. Insgesamt absolvieren jetzt 89 Azubis ihre Ausbildung bei der Taunus Sparkasse – so viele, wie seit vielen Jahren nicht mehr.



Die neuen Kolleginnen und Kollegen erlernen nach einem umfassenden Auswahlverfahren den Bankberuf nicht nur mit Laptops und iPads, über die sie die gesamten Ausbildungsinhalte digital abrufen können. Denn eine KI-unterstütze Lernsoftware erstellt zudem individuelle Lernpläne und hilft ihnen, sich auf ihre Prüfungen vorzubereiten.



Im eigenen Nachwuchsleistungszentrum in Höchst lernen die Auszubildenden miteinander, arbeiten von Beginn an eigenständig und übernehmen Verantwortung im Bankalltag. Erfahrene Kolleginnen und Kollegen unterstützen sie dabei. Natürlich lernen sie während ihrer Ausbildung neben dem Filialgeschäft aber auch andere Bereiche der Sparkasse kennen.



Dies ist nicht zuletzt ein Schwerpunkt des zusätzlich eingerichteten Nachwuchsleistungszentrums in Hofheim, der Kreisstadt des Main-Taunus-Kreises als zweitem Dienstsitz der Taunus Sparkasse.



Die Taunus Sparkasse gibt auch eine ganz eigene Antwort auf die hohen Miet- und Lebenshaltungskosten in der Region. Neun Auszubildende wohnen während ihrer Ausbildung in eigens eingerichteten Wohngemeinschaften in Wohnungen, die die Sparkasse ihnen günstig und sogar vollständig möbliert vermietet.



„Der Kraftakt, erneute 40 tollen jungen Menschen eine Top-Ausbildung anzubieten unterstreicht, wie ernst wir unsere Verantwortung nehmen. Und zeigt, dass wir mit unserer Idee, duale Ausbildung neu zu denken, auf dem richtigen Weg sind“, sagt Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Taunus Sparkasse.



„Mit unserer Ausbildung fördern wir ganzheitliche Entwicklung und ermöglichen gleichzeitig neue berufliche Wege. Wir stehen aus tiefer Überzeugung zur Idee der dualen Ausbildung und haben noch viele Ideen“, sagt Norbert Wirth, Leiter Personalmanagement.

