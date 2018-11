Anerkennung für ehrenamtliche Arbeit

02.11.18

Über einhundert Vereine und Institutionen füllen den Saal. Auf den ersten Bick haben die Big Band und das Tauchteam wenig gemeinsam. Und auch die Verbindung zwischen Landfrauen und Rückwärtsläufern liegt nicht unmittelbar auf der Hand. Und doch vereint sie etwas ganz Wesentliches: ihr Engagement im Main-Taunus-Kreis. So geht es bei der großen Spendenübergabe im Landratsamt in Hofheim darum, die Vereine und Institutionen in der Region zu unterstützen. Ohne Spenden könnten viele der Einrichtungen ihre wichtige Arbeit nicht mehr leisten. In der Spendensumme von insgesamt 150.000 Euro spiegelt sich auch die Wertschätzung für die vielen ehrenamtlich engagierten Menschen wider. Gleichzeitig soll sie Motivation sein, sich in Zukunft weiter einzusetzen.



„Ob für Sport, Kultur, Soziales, Integration oder Bildung – Sie setzen sich für Ihre Sache ein und bringen Menschen im Main-Taunus-Kreis zusammen. Damit machen Sie Ihren Landkreis und seine Bürger stark. Vielen Dank dafür“, sagt Landrat

Michael Cyriax.



„Es ist schon ein erschreckender Gedanke, was es ohne Vereine und ehrenamtliche Arbeit alles nicht gäbe. Umso mehr freue ich mich, Menschen zu treffen, die so viele Dinge möglich machen. Schön, dass es Sie gibt“, sagt Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Taunus Sparkasse.



Mit ihrem Rahmenprogramm unterhielten die Vereine rund 300 Zuschauer. Insgesamt drei Bühnenauftritte machten deutlich, wie wichtig und facettenreich die Arbeit der Vereine und Institutionen im Main-Taunus-Kreis ist. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Main-Taunus präsentierte sein Engagement für Umwelt und Infrastruktur im Main-Taunus-Kreis. Die Sängerinnen und Sänger des Gesangvereins 1844 Langenhain sorgten mit vier Songs vom Rock-Klassiker bis zum Gospel-Song für die musikalische Unterhaltung und der 1. Tanzsportclub Hochheim beeindruckte mit seinen zwei Showacts.



Folgende Vereine erhielten eine Spende:



1. FC Lorsbach 1953 e. V. - Soma-Abteilung, Hofheim am Taunus

1. TanzSportClub Hochheim e.V.

ADFC Kreisverband Main-Taunus, Bad Soden am Taunus

Aquasports Eschborn e.V.

Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Hessen e.V., Eschborn

Arbeitskreis Tschernobyl-Kinder, Eppstein

Bezirkslandfrauenverein Wiesbaden/Rheingau/Main-Taunus, Hattersheim

Big Band Hofheim

Bund der Vertriebenen/Kreisverband Main-Taunus, Flörsheim am Main

Bürgergenossenschaft Hallenbad Hochheim am Main eG

Bürgerstiftung Hochheim

Burgschauspieler Eppstein e.V.

Carnevals Club Mainperle Okriftel e.V., Hattersheim am Main

Gesellschaft für Christlich-Jüdische-Zusammenarbeit CJZ im

Main-Taunus-Kreis e.V., Hofheim am Taunus

Deutsches Rotes Kreuz/Kreisverband Main-Taunus e.V., Hofheim am Taunus

Diakonisches Werk Schwalbach am Taunus

Ehlhaltener Tennisclub e.V., Eppstein

Erster Sodener Schwimm-Club, Bad Soden am Taunus

Fidelio Hochheim

Fischbacher Carnevalverein 1958 e.V., Kelkheim

Flörsheimer Carneval Verein 1928 e.V.

Flörsheimer Narren Club 1962 e.V.

Förderkreis Hofheimer Städtepartnerschaften e.V.

Förderkreis Schulmuseum im Main-Taunus-Kreis e.V., Kriftel

Förderverein Antoniushaus, Hochheim am Main

Förderverein Freibad Hattersheim aktiv e.V.

Freiwillige Feuerwehr Bad Soden am Taunus e.V.

Freiwillige Feuerwehr Hofheim am Taunus 1868 e.V.

Freunde und Förderer des Opel-Zoos e.V., Kronberg

Gesangverein 1844 Langenhain, Hofheim

Gusbacher Carnevals Club, Eppstein-Niederjosbach

Hofheimer Fastnachtszug e.V., Eppstein

Hofheimer Schwimmclub e.V.

Jugendfeuerwehr Schwalbach

Katholische Kirchengemeinde St. Peter und Paul/Vitus & Caecilia, Hofheim

Kelkheimer Schwimmclub 70 e.V.

Kleintierzuchtverein Bremthal, Eppstein

Kolpingfamilie Hochheim

Kreisfeuerwehrverband Main-Taunus, Hofheim

Kreisjugendwehrverband Main-Taunus, Hofheim

Krifteler Karneval Klub

Landfrauen Bezirksverein Frankfurt/Main-Taunus, Eschborn

Malteser Kelkheim

Männergesangverein Apollo Neuenhain im Taunus 1843 e.V., Bad Soden am Taunus

Marxheimer Carneval-Verein, Hofheim am Taunus

Mendelssohn-Wettbewerb für junge Musiker im Hochtaunuskreis und

Main-Taunus-Kreis e.V., Oberursel

Neuenhainer TTV 1955 e.V., Bad Soden

Ökumenische Wohnhilfe im Taunus e.V., Hofheim am Taunus

Partnerschaftskomitee Solihull e.V., Hofheim am Taunus

Reverse-Runners Hessen-Eschborn

RSC Kelkheim-Rettershof e.V.

RV Wallau und Umgebung, Hofheim

Sängerkreis Main-Taunus, Kelkheim

Sängervereinigung Okriftel e.V., Hattersheim

Sängervereinigung Weilbach e.V., Flörsheim

Schach-Club Bad Soden

Schachfreunde 1932 Kelkheim

Schachverein 1920 Hofheim am Taunus e.V.

Schachvereinigung 1932 Eppstein i. Ts. e.V.

Schützengemeinschaft 1963 Münster e.V., Liederbach

Schützengesellschaft Flörsheim 1906 e.V., Flörsheim

Schützenverein 1935 Kriftel e.V., Kriftel

Schützenverein 1937 Wicker e.V., Flörsheim

Schützenverein 1938 e.V. Hofheim

Schützenverein Neuenhain – Bad Soden 1955 e.V.

Schwimmclub Schwalbach e.V.

Schwimmclub Westerbach Eschborn e.V.

Sodener Karneval Gesellschaft, Bad Soden

Sportgemeinschaft Bremthal 1955 e.V., Eppstein

Sportgemeinschaft Kelkheim e.V.

Sportkreis Main-Taunus, Kriftel

Sport-Verein SV Titania Eppenhain 1950 e.V., Kelkheim

Stern des Südens e.V., Flörsheim

SV 1891 Ruppertshain e.V., Kelkheim

SVH 07 Hochheim Förderverein Flörsheim

Tauchteam Taunus Eschborn e.V., Kelkheim

Tennisclub Eppstein e.V.

Tennisclub Fischbach e.V., Kelkheim

Tennisverein Sulzbach (TVST)

TG Hochheim/Schwimmabteilung

TGS Eschborn e.V. Firestars

Tierschutzverein Bad Soden/Sulzbach u.U. e.V.

Tierschutzverein Hattersheim u.U. e.V.

Tierschutzverein Hofheim am Taunus e.V.

Tierschutzverein Kelkheim und Umgebung e.V.

Tierschutzverein Schwalbach und Frankfurt West e.V., Frankfurt

TSC Metropol Hofheim e.V. BmB-Crew, Hofheim

TSG Altenhain 1900 e.V., Bad Soden

TSG Neuenhain/Karnevalabteilung, Bad Soden

Turn- und Rasensportverein 1893 e.V., Eschborn

Turn- und Sportgemeinde Münster e.V. 1883, Kelkheim

Turn- und Sportverein 1885 e.V. Massenheim, Hochheim

Turn- und Sportverein 1890 Niederjosbach e.V., Eppstein

Turnverein 1883 e.V. Hattersheim

Turnverein Eschborn 1888 e.V.

Turnverein Wicker 1848 e.V., Eppstein

TV 1860 Hofheim j.P.

TV Diedenbergen/Schwimmabteilung e.V., Hofheim

TVL1885 Lorsbach e.V., Hofheim

VDI Rheingau-Bezirksverein e.V., Flörsheim

VdK Kreisverband Main-Taunus, Hattersheim

(lifePR) (