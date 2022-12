Alle Jahre wieder… Taunus Sparkasse streamt Weihnachtslesung aus Kronberg

Die Taunus Sparkasse lädt auch in dieser Adventszeit wieder zu einem kostenlosen bundesweiten Christmas-Event ein. Vor wenigen Tagen hatte Schauspieler und Kabarettist Hans Sigl, vielen bekannt als ZDF-Bergdoktor, einige der schönsten Weihnachtgeschichten gelesen. Das Instrumental Ensemble der Kronberg Academy spielte klassische Kammermusik und die German Gents boten A Cappella-Genuss auf höchstem Niveau. Moderiert wurde der stimmungsvolle Abend von der HR-Kult-Moderatorin und Autorin Bärbel Schäfer. Die Aufzeichnung der Veranstaltung aus dem hochmodernen Casals Forum der Kronberg Academy ist vom 19. bis 27. Dezember per Stream unterzu sehen – selbstverständlich kostenlos.Die Idee dieser stillen Stunde am Kamin basiert auf der langen und erfolgreichen Kooperation der Taunus Sparkasse als Förderer des in ganz Deutschland prestigeträchtigen Bad Homburger Poesie- & Literatur-Festivals. „Auch in diesem Jahr möchten wir wieder unseren Kunden und Kollegen, aber auch so vielen Menschen wie möglich in ganz Deutschland, eine Freude bereiten. Deshalb teilen wir die Aufzeichnung unserer stillen Stunde am Kamin. Jede und jeder ist herzlich eingeladen zu genießen“, sagt Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Taunus Sparkasse.„Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit unserem langjährigen Partner, der Taunus Sparkasse, wieder eine stille Stunde am Kamin auf die Beine gestellt und damit ein vorweihnachtliches Zeichen gesetzt haben. Eine tolle Idee der Taunus Sparkasse, die Aufzeichnung der Weihnachtslesung mit möglichst vielen Menschen zu teilen“, sagt Bernd Hoffmann, künstlerischer Leiter des Bad Homburger Poesie- & Literaturfestivals.„Genießen Sie eine stille Stunde am Kamin – lautete das Motto der Lesung mit dem deutschlandweit bekannten Schauspieler und Kabarettisten Hans Sigl, moderiert von der HR-Kult-Moderatorin und Autorin Bärbel Schäfer. Am Vorabend des Nikolaus-Tages begeisterte er mehr als 550 Kunden und Freunde der Taunus Sparkasse im neuen Casals Forum der Kronberg Academy mit berühmten weihnachtlich-besinnlichen Texten unter anderem von Hans-Christian Andersen („Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“) oder winterlichen Gedichten von Eichendorff und Rilke. Natürlich durfte auch die klassische Weihnachtsgeschichte nicht fehlen.Musikalisch umrahmt wurde die besinnliche Weihnachtsfeier von dem Kronberg-Ensemble und den German Gents.„Ein glanzvoller Abend voller besinnlicher Momente“, freute sich Oliver Klink zum Abschluss des Christmas-Events. „In diesen für vielen schwierigen Zeiten wollten und wollen wir ein kleines Zeichen der Hoffnung setzen“.Zum Genießen einfach stillestundeamkamin.de eingeben oder den QR-Code scannen.