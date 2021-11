7.300 neue Bäume rund um den Herzberg - mehr als 68.000 Bäume in zehn Jahren

Seit 2011 löst die Taunus Sparkasse unter dem Motto „Wir schaffen Grünes“ ihr Versprechen ein, für jeden neuen Kunden einen Baum in der Region zu pflanzen. Am Samstag war wieder Baumpflanztag.



Ausgerüstet mit Handschuhen, Spaten und Schaufeln machten sich Kundinnen und Kunden gemeinsam mit ihren Beraterinnen und Beratern von der Saalburg aus in Richtung Herzberg auf den Weg, um Setzlinge zu pflanzen.



Zusammen mit dem Team von setzten sie den Startschuss für die Pflanzung von insgesamt 7.300 Bäumen. „In diesem Jahr haben wir fünf verschiedene Laub- und Nadelbaumarten: Küstentannen, Esskastanien, Baumhaseln, Douglasien und Trauben-Eichen“, sagt Busch.



„Eine schöne Idee. Ich bin zum ersten Mal dabei und freue mich heute mit am Start zu sein“, sagte Dr. Oliver Jedynak, Bürgermeister der Stadt Bad Homburg.



„Es fühlt sich gut an und es macht einfach immer wieder Spaß, gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden Bäume zu pflanzen“, sagte Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Taunus Sparkasse.



Dank „Wir schaffen Grünes“ wurden in den vergangenen zehn Jahren mehr als 68.000 Bäume gepflanzt.

