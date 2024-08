60.066 Euro für 19 Vereine im Main-Taunus-Kreis

Kultur, Vereinssport oder Hilfsangebote – Ehrenamt macht unsere Region lebenswert. Und ehrenamtlich engagierte Menschen gibt es im Main-Taunus-Kreis überall.



Landrat Michael Cyriax, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse, und Markus Franz, Mitglied des Vorstands, übergaben am Dienstag Spenden in Höhe von 60.066 Euro aus der Gemeinnützigen Stiftung der Taunus Sparkasse und der Stiftung KINDER LACHEN an 19 Vereine im Main-Taunus-Kreis.



„Der Main-Taunus-Kreis steht für Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft. Sie füllen diese Werte mit Leben. Danke, dass Sie sich in unserer Region engagieren“, bedankte sich Landrat Michael Cyriax bei den rund 45 ehrenamtlichen Vereinsvertreterinnen und -vertretern.



Auch Markus Franz zeigte sich beeindruckt von der Vielfalt an Ehrenämtern: „Ohne Sie wäre unser Main-Taunus-Kreis nicht die lebenswerte Region, die wir kennen und lieben. Ihr Einsatz ist nicht selbstverständlich. Danke!“



Diese Vereine erhielten eine Förderung aus der Gemeinnützigen Stiftung:



Ev. Thomasgemeinde Hofheim-Marxheim



Schon vom Eschborner Dreieck aus erkennbar gehört die Kirche zu den "herausragenden" Punkten in Marxheim. Die Spende unterstützt die Aufführung des Oratoriums „Elias“ von Mendelssohn am 17. November 2024.



FC Germania Okriftel e. V. 1911



Der Verein bietet ein ganzheitliches, gemeinsames Erlebnis für Jung und Alt. Bei ihm steht der Mensch im Vordergrund, nicht das sportliche Leistungsniveau. Die Spende ermöglicht der Fußballgruppe „Zurück ins Leben“ die Anschaffung neuer Trainingsbekleidung.



Flörsheimer Narren Club 1962 e.V.



Der Flörsheim Narren Club besteht aus über 300 Mitgliedern, die sich der Pflege und Förderung des fastnächtlichen Brauchtums in Flörsheim verschrieben haben. Die Spende unterstützt die Anschaffung neuer Kostüme für die Gardetanzgruppe „Manco Mania“.



Förderverein der Main-Taunus-Schule, Hofheim



Der Förderverein unterstützt die Musikfachschaft bei der Organisation und der Finanzierung von Projekten. Die Spende unterstützt das von der Main-Taunus-Schule ins Leben gerufene Musicalprojekt „Babelsberg Berlin“.



Förderverein Taunusblickschule Hofheim-Wallau e.V.



Der Förderverein, bestehend aus Eltern und Lehrerkollegium der Taunusblickschule, unterstützt finanziell bei Projekten, die die staatliche Förderung übersteigen. Die Spende kommt der Projektwoche mit einem Tanzprojekt der Taunusblickschule zugute.



Gesellschaft der Musikfreunde Bad Soden e. V.



Die Gesellschaft der Musikfreunde Bad Soden am Taunus ist ein gemeinnütziger Verein mit eigenem Chor und Orchester. Sie veranstaltet in jeder Spielzeit fünf Konzerte – davon zwei Gastkonzerte mit meist jungen, preisgekrönten Musikern. Mit der Spende wird die Finanzierung des Jubiläumskonzerts 2024 unterstützt.



Krifteler Karneval-Klub e. V. (Brass & Drum Corps)



Der Brass & Drum Corps Kriftel ist eine Musikgruppe des Krifteler Karneval Klub. Professionelle Uniformen und das Marschieren sind Teil des Erscheinungsbildes, das sich an Marching Bands orientiert. Die Spende unterstützt die Fahrten zur deutschen Meisterschaft und zur Europameisterschaft.



Kulturkreis Eppstein



Der Kulturkreis bietet eine Plattform für Menschen, die sich für ein lebendiges kulturelles Leben in Eppstein engagieren. Das Ergebnis des fruchtbaren Miteinanders ist ein breit gefächertes kulturelles Angebot. Die Spende wird für die Unterstützung der bereits am 12.05.2024 stattgefundenen Konzertveranstaltung genutzt.



Massenheimer Stöffsche e. V.



Der 2017 gegründete Verein setzt sich für die Natur ein, indem er unter anderem zum Erhalt und zur Pflege von Streuobstwiesen beiträgt. Mit Hilfe der Spende kann ein Rasenmäher, der sich komplett um die eigene Achse drehen kann, angeschafft werden.



Regionale Diakonie Hessen-Nassau Main-Taunus



Die Diakonie unterstützt hilfesuchende Menschen im Main-Taunus-Kreis und führt in einigen Arbeitsgebieten präventive Workshops durch. Die Spende kommt der Schwangerenberatung und dem Projekt „Sexualpädagogik in der Schule“ zugute.



Schützengemeinschaft 1963 Münster/Ts. e.V.



Die Schützengemeinschaft ist ein Zusammenkommen von Jung und Alt, die alle die Freude am Schießsport teilen. Nach einem Wassereinbruch Anfang dieses Jahrs stand der Kellerschießstand unter Wasser. Mit der Spende werden Sanierungsarbeiten finanziert.



Sportkreis Main-Taunus e.V.



Seit 75 Jahren erreicht der Sportkreis mit einem breiten Angebot Sportbegeisterte. Ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer stehen den Mitgliedern mit Rat und Tat zur Seite. Die Spende wird für den neu aufgelegten Wegweiser für Gesundheitssport genutzt.



Verschönerungsverein Schwalbach am Taunus e.V.



Unter anderem ist der Verschönerungsverein Schwalbach am Taunus e.V. dafür verantwortlich, das Stadtbild in Schwalbach durch Kunst im öffentlichen Raum aufzuwerten. Beispiele sind „Blau Miau“ und „kleiner König verliebt“ von der Künstlerin Carin Grudda. Die Spende wird für eine neue Skulptur von Reinhard Scherer genutzt.



VDI Rheingau Bezirksverein e. V.



Seit mehr als 160 Jahren macht sich der VDI e.V. für Ingenieure und Naturwissenschaftler stark. Dabei ist der VDI bundesweit genauso aktiv wie auf regionaler und lokaler Ebene in Landesverbänden und Bezirksvereinen. Die Spende unterstützt den 13. Experimentiertag für Kinder und Jugendliche.



Volksbildungsverein Hofheim e. V.



Als Teil des Volksbildungsvereins fördert das Jugendsinfonieorchester des Main-Taunus-Kreises seit 2011 jedes Jahr rund 60 Jugendliche Musikerinnen und Musiker. Mit der Spende werden die Arbeitsphase und das Abschlusskonzert des Orchesters unterstützt.



Volkssternwarte Hofheim-Marxheim e.V.



Die Sternwarte Hofheim bietet „Astronomie zum Anfassen“. Sie ist seit fast 50 Jahren im Bereich der Volksbildung aktiv. Rund 3.000 Menschen im Jahr besuchen die Sternwarte. Die Spende wird für die Reparatur des Daches genutzt.



Wir für Bad Soden – Verein zur Förderung der Kur- und Wohnstadt e.V.



Der Verein engagiert sich seit über 50 Jahren für Stadtbildpflege, Natur- und Denkmalschutz und Jugendprojekte. In diesem Jahr widmet sich der Verein der Beschilderung aller Bänke im Stadtgebiet mit Notrufnummern und Koordinaten der Position. Für dieses Projekt wird auch die Spende genutzt.



Diese Vereine erhielten eine Förderung aus der Stiftung KINDER LACHEN:



Caritasverband Main-Taunus e. V.



Der Caritasverband besteht aus 30 sozialen Einrichtungen und Angeboten mit 250 Mitarbeitenden. Zudem sind 400 Ehrenamtliche in den Verbänden engagiert. Das Projekt Hofheimer Kindercamps unterstützt benachteiligte Kinder in Sachen Bildung. Diesem kommt die Spende zu Gute.



Verein der Freunde Rotarys Bad Soden – Königstein e.V.



Der Verein besteht seit 1967 und zählt heute über 70 aktive Mitglieder, die sich regional wie weltweit engagieren. Die Spende kommt dem „Deutschsommer“ zugute. Dieses Sprach-Sommercamp dient der Integration und bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Schulkarriere.

