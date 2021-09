57.000 Euro für 12 Vereine im Hochtaunuskreis

Der Hochtaunuskreis lebt von den Menschen, die sich Tag für Tag für ihn einsetzen und sich für andere Menschen stark machen.



Gestern übergaben Landrat Ulrich Krebs, stellvertretender Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse, und Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender, Spenden in Höhe von insgesamt 57.000 Euro aus der Gemeinnützigen Stiftung der Taunus Sparkasse an 12 gemeinnützige Vereine und Organisationen aus dem Hochtaunuskreis.



„Was Sie leisten, ist bemerkenswert. Danke, dass Sie den Hochtaunuskreis noch lebenswerter machen“, sagt Landrat Ulrich Krebs bei der Spendenübergabe vor dem tegut-Lädchen in Kronberg.



„Ihre Arbeit macht unseren Hochtaunuskreis zu einer der vielfältigsten und spannendsten Regionen. Machen Sie weiter so“, sagt Oliver Klink.



Die 12 Organisationen im Überblick:



Evangelisches Dekanat Kronberg



Das evangelische Dekanat begleitet 30 Kirchengemeinden bei ihrer Arbeit. Die Spende unterstützt die Ausstellung „Christen jüdischer Herkunft in Königstein“.



Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Seulberg e. V.



Der Förderverein unterstützt die Freiwillige Feuerwehr Seulberg bei ihrer Arbeit. Mit Hilfe der Spende kann ein neues Löschfahrzeug angeschafft werden.



Förderverein St. Bonifatius Steinbach (Taunus) e. V.



Der Verein wurde gegründet, um Gelder für den Neubau der katholischen Kirche zu sammeln. Die Spende ermöglicht den Aufbau eines christlichen Wegesymbols.



Jugendbildungswerk des Hochtaunuskreises

Das Jugendbildungswerk des Hochtaunuskreises trägt wesentlich zur Jugendarbeit in der Region bei. Die Spende unterstützt den 4. Kinder- und Jugendliteraturwettbewerb.



Perspektiven Psychosozialer Verein zur Förderung von Wohn-, Arbeits- und Freizeit-Initiativen e. V.



Der Verein hilft Menschen, die Beeinträchtigungen und soziale Benachteiligungen erfahren, weil sie seelisch oder körperlich beeinträchtigt sind. Mit der Spende wird die Ausstattung des „tegut-Lädchen für alles“ unterstützt.



Reit- und Fahrverein Usingen e. V.



Seit mehr als 80 Jahren steht der Verein für das Miteinander von Mensch und Pferd in Usingen. Mit Hilfe der Spende können der Sicherheitszaun und die Beleuchtung am Dressurplatz erneuert werden.



Schützenverein 1422 Usingen e. V.



Der Schützenverein verbindet auf moderne Art Sportbegeisterte jeder Altersgruppe. Mit der Spende kann die Sanierung der Dachflächen des Vereinshauses angegangen werden.



Spielplatzinitiative "Am Holzbach"



Die Initiative wurde gegründet, um den Spielplatz am Holzbach für Kinder verschiedener Altersgruppen attraktiv zu gestalten. Mit Hilfe der Spende kann ein neues Klettergerät angeschafft werden.



Sportverein Teutonia 1910 Köppern e. V.



Der SV Teutonia teilt die Freude am Fußball mit Menschen aller Altersgruppen und hat eine eigene Abteilung für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Spende dient der Erneuerung der Duschen im Vereinsheim.



Tennis-Club Reifenberg e. V.



Der TCR ist in seinen mehr als 50 Jahren Vereinsgeschichte stetig gewachsen und überzeugt mit moderner Ausstattung. Die Spende kommt der Sanierung des Clubhauses zugute.



Turn- und Spielverein Eschbach 1901 e. V.

Der TuS bietet seinen Mitglieder*innen verschiedenste Aktivitäten für alle Altersgruppen und hat in Zeiten der Pandemie das Angebot auf digitale Kurse ausgeweitet. Die Spende unterstützt Investitionen in die Sportanlage.



Verein der Freunde und Förderer der jüdischen Kultur und Religion Bad Homburg e. V.



Der Verein leistet einen bedeutenden Beitrag zum Gemeindeleben des Jüdischen Zentrums in Bad Homburg. Mit der Spende wird die Errichtung einer Mikwe unterstützt.



Hintergrund:



Die Gemeinnützige Stiftung der Taunus Sparkasse engagiert sich seit knapp 36 Jahren für Kulturförderung, Kunst und Heimatpflege sowie Jugendförderung und Altenhilfe und unterstützt wichtige gesellschaftliche Aktivitäten im und am Taunus. Sie trägt dazu bei, vielen Einrichtungen zum Erfolg zu verhelfen.

