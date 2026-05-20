51.250 Euro für 17 Vereine im Main-Taunus-Kreis

Wenn sich Sängerinnen und Sänger, Feuerwehrfrauen und -männer und Schützen in einem Boxclub treffen, dann lädt die Taunus Sparkasse wieder zur Spendenübergabe ein. Landrat Michael Cyriax, Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse, und Markus Franz, Mitglied des Vorstands, übergaben gestern insgesamt 51.250 Euro aus der Gemeinnützigen Stiftung und der Stiftung KINDER LACHEN. Das Geld geht an Vereine und Initiativen im Main-Taunus-Kreis.



„Ehrenamtliche Arbeit bereichert unseren Main-Taunus-Kreis. Ihr Engagement schafft Gemeinschaft über Generationen hinweg. Sie fördern Vielfalt und Zusammenhalt und inspirieren gleichzeitig andere, sich auch zu engagieren“, sagt Landrat Michael Cyriax.



Die Vielfalt an Ehrenämtern ist groß. Im Boxclub in Hochheim stellten die Vereinsvertreterinnen und -vertreter ihre Vereine und aktuellen Projekte vor. Oft entstehen daraus wertstiftende Kooperationen unter den Vereinen und Initiativen.



Folgende Vereine erhielten eine Spende aus der Gemeinnützigen Stiftung:



Boxclub Hochheim e. V.

Seit 1999 fördert der Verein Boxtalente. Mit seinen Nachwuchsboxern holte er schon mehrere Goldmedaillen nach Hochheim. Die Spende dient dem Einbau eines speziellen Sportbodens, neuen Trainingsgeräten und dem Aufbau eines Hochrings.



FC 1931 Eddersheim e. V.

Mit mehr als 700 Mitgliedern in 20 Mannschaften erzielte der Verein bereits mehrere Meistertitel. Mit der Spende kann der Kunstrasenplatz gereinigt und neu besandet werden.



Förderverein der Kita Sancta Maria Kelkheim

Der Förderverein ist ein engagierter Kreis aus Eltern, die sich ehrenamtlich für die Kinder der Kita einsetzen. Durch den Einbau eines modernen Systems im Bewegungsraum, das einen flexiblen Wechsel zwischen Bewegungselementen ermöglicht, werden die Kinder in ihrer Motorik, Konzentration, Balance und Kreativität gefordert und gefördert. Die Spende unterstützt diese Anschaffung.



Freiwillige Feuerwehr Hochheim am Main

Im Rahmen einer freiwilligen Weiterbildung konnten sich Einsatzkräfte der Feuerwehr als Lebensretter qualifizieren. Die dann registrierten Ersthelfer werden über die Leitstelle alarmiert, um bei Herz-Kreislaufstillständen zusätzlich und schneller vor Ort zu sein. Hierfür plant die Feuerwehr Hochheim die Anschaffung eines Defibrillators.



Horizonte Hospizverein e.V.

Der Hospizverein feierte in 2025 25-jähriges Bestehen und hat in dieser Zeit rund 1.000 Menschen begleitet. Im September richtete er unter dem Motto „Hospizarbeit - mitten im Leben" das Vernetzungstreffen aller Hospizvereine des Main-Taunus-Kreises aus.



Karitative Vereinigung St. Teresa - KjG Wicker

Die katholische junge Gemeinde Wicker organisiert im Juni eine Segelfreizeit in den Niederlanden für junge Erwachsene. Die Teilnehmenden lernen das Segeln kennen und verpflegen sich selbst, um das Bewusstsein für einen nachhaltigen Umgang mit unserem Ökosystem zu steigern. Die Spende unterstützt dieses Projekt.



Katholische Kirchengemeinde St. Martinus Hattersheim

Die Orgel der Kirche weist eine lange Geschichte auf und ist eine der größten im Main-Taunus-Kreis. Die Technik der dazugehörigen Registerschaltung ist in die Jahre gekommen und erfüllt nicht mehr die Anforderungen für ein flexibles und dynamisches Orgelspiel. Die Kirchengemeinde plant deshalb, eine Setzeranlage in die Orgel einbauen zu lassen.



Kelkheimer Schwimm-Club 1970 e. V.

Der Kelkheimer Schwimmclub engagiert sich seit vielen Jahren in der sportlichen Ausbildung und Förderung von Kindern und Jugendlichen. Für die Herbstferien plant er ein Trainingslager in Spanien, das mit Gemeinschaftsaktionen ganzheitlich gestaltet werden soll.



MGV Harmonie 1863 Wicker e.V

Trotz langer Tradition bleibt der Verein mit vielfältigen Aktivitäten und engagierten Mitgliedern jung. Mit verschiedenen generationenübergreifenden Chören und Tanzgruppen für bietet er ein buntes Potpourri. Mit Hilfe der Spende können rollbare Spiegel für die Faschingstanzgruppen angeschafft werden.



Museumsverein Kelkheim e.V.

Das Leben in Kelkheim wurde lange Zeit von Holzverarbeitung und Möbelherstellung geprägt. Um die Erinnerung daran für nachfolgende Generationen zu bewahren, wurde 2004 das Museum Kelkheim in den Räumen einer ehemaligen Schreinerei eröffnet. Die Ausstellungsfläche wurde 2025 auf die doppelte vergrößert, barrierefrei umgebaut und jetzt neu eingerichtet. In diesem Zuge wird auch neue Museumsbeleuchtung angeschafft.



Obst- und Gartenbauverein Altenhain im Taunus e.V.

Der OGV setzt sich für den langfristigen Erhalt der heimischen Streuobstwiesen und deren nachhaltiger Bewirtschaftung ein. Um auch die Keltertradition zu erhalten, möchte der Verein eine moderne Kelteranlage erwerben. Die Spende unterstützt dieses Vorhaben.



Sängerbund 1851 Vockenhausen e.V.

Zum 175. Jubiläum des Gesangvereins und dem 50-jährigen Bestehen des Frauenchores veranstaltet der Sängerbund fünf Veranstaltungen in 2026 und hat einen Projektchor für Interessierte ins Leben gerufen. Die Spende unterstützt das Programm.



Schützenverein 1937 Wicker e.V.

Der Schützenverein blick auf eine lange Geschichte zurück und verbindet auch heute Generationen, die Spaß am Schießsport haben. Die 25 Jahre alte Sand-Schüttung des Geschossfangs soll nun gegen eine Granulat-Schüttung getauscht werden. Neben einer geringeren Feinstaubbelastung ist diese auch pflegeleichter.



TuS 1884 Kriftel

Die TuS Kriftel zählt mehr als 2.200 Mitglieder in sechs Abteilungen. Die Jugendmannschaften nehmen dieses Jahr am Partille Cup, dem weltweit größten Jugend-Handballturnier, in Schweden teil. Die Teilnahme wird durch die Spende unterstützt.



Volksbildungsverein Hofheim, Jugendsinfonieorchester des Main-Taunus-Kreises

Der VBV bietet Jugendlichen aus dem Main-Taunus-Kreis jedes Jahr in einer Arbeitsphase des Jugendsinfonieorchesters gezielte Förderung ihrer musikalischen Talente. Auf dem Programm für 2026 steht ein Mix aus klassischer Musik und Filmmusik. Der Abschluss ist ein Konzert in der Stadthalle Hofheim.



Diese Vereine erhalten eine Spende aus der Stiftung KINDER LACHEN:



Evangelische Familienbildung Dekanat Kronberg/Bad Soden

Das Team bietet ein Kindersitting. Ziel ist, Eltern den Zugang zu Bildungsangeboten zu erleichtern, indem die Familienbildung eine sichere und unterstützende Umgebung für ihre Kinder schafft. So wird es Eltern ermöglicht, sich voll und ganz auf ihren Lernprozess zu konzentrieren, während sie gleichzeitig wissen, dass ihre Kinder in guten Händen sind.



Förderverein Grundschule Süd-West, Eschborn

Die Grundschule Süd-West in Eschborn setzt im Rahmen ihrer pädagogischen Arbeit verschiedene Mehrsprachigkeitsprojekte um. Ein zentrales Vorhaben ist die Einrichtung eines Sprachlernraums im zweiten Halbjahr des Schuljahres 2025/26. Dieser Raum soll für die Sprachförderung, den Englischunterricht sowie sprachsensible AGs genutzt werden.

(lifePR) (