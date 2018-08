5.000 Euro für ein neues Dach

Badminton, Turnen, Gymnastik, Handball, Tennis – der Turnverein Wicker 1848 e.V. bietet seinen 1.400 Mitgliedern all das unter einem Dach. Nun droht das Dach der Sporthalle zumindest nach fast 50 Jahren undicht zu werden. Es muss dringend erneuert werden, damit die Mitglieder des traditionsreichen Vereins auch in Zukunft in der Halle weiter sportlich aktiv sein können. Die eigene Sporthalle bietet dem Verein ein hohes Maß an Unabhängigkeit und ist – gerade auch bei der Kinder- und Jugendarbeit – ein wichtiges Element.



Für die Erneuerung des Dachs braucht es Spezialisten – mit Eigenleistung ist hier nicht viel zu stemmen. Die Kosten für die Arbeiten lassen sich allein mit Beiträgen und Spenden der Vereinsmitglieder nicht decken. Da trifft es sich gut, dass die Gemeinnützige Stiftung der Taunus Sparkasse den Verein unterstützt.



Landrat Michael Cyriax, der derzeitige Verwaltungsratsvorsitzende der Taunus Sparkasse, übergab heute mit Markus Franz, Mitglied des Vorstandes, und dem Leiter der Filiale Flörsheim, Justus Weitzel, einen Spendenscheck über 5.000 Euro.



„Wir haben in den nächsten Wochen viel Arbeit vor uns. Die Spende der Gemeinnützigen Stiftung der Taunus Sparkasse bringt uns unserem Ziel ein großes Stück näher. Schön, dass wir unterstützt werden – ein tolles Signal an unsere Mitglieder“, so Werner Mehler, Erster Vorsitzender des Turnverein Wicker.



„Sport verbindet Menschen, über Altersgruppen, kulturelle Unterschiede und auch Sprachgrenzen hinweg. Der Turnverein Wicker zeigt das mit seiner Arbeit ganz deutlich. Deshalb unterstützen wir gerne die Erneuerungen an der Turnhalle“, so Landrat Michael Cyriax.



„Gemeinden leben von der Vereinsarbeit, vom vielfältigen Sportangebot. Was hier in 170 Jahren gewachsen ist, soll sich auch in Zukunft erfolgreich fortsetzen können. Dazu tragen wir mit unserer Spende gerne bei“, sagt Markus Franz.



Zum Hintergrund:

Die Gemeinnützige Stiftung der Taunus Sparkasse unterstützt seit über 30 Jahren Projekte in der Region – von der Kulturförderung über soziale Initiativen bis hin zu Umweltschutzmaßnahmen.

Diese Pressemitteilung posten:

Website Promotion

Weitere Pressemitteilungen dieses Herausgebers