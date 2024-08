111.250 Euro für 30 Vereine im Hochtaunuskreis

Bei einer großen Spendenübergabe im Hochtaunuskreis übergaben gestern Landrat Ulrich Krebs, Verwaltungsratsvorsitzender der Taunus Sparkasse und Oliver Klink, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse, 111.250 Euro aus der Gemeinnützigen Stiftung und der Stiftung KINDER LACHEN. Das Geld geht an 30 gemeinnützige Vereine.



Wieder einmal wird deutlich, wie sehr die Vereinsvertreterinnen und -verteter die Möglichkeit schätzen, im Forum des Landratsamts ihre Vereine und aktuelle Projekte vorzustellen. Und im Anschluss an die Veranstaltung werden fleißig Kontaktdaten ausgetauscht.



„Engagement ist wichtig und liegt uns am Herzen. Deswegen haben wir Menschen hier versammelt, die das genauso leben, wie wir es unterstützen und fördern möchten. Sie stehen für das, was den Hochtaunuskreis zu dem macht was er ist – Vielfalt, Zusammenhalt und kultureller Reichtum. Danke für Ihr Engagement. Ich spreche hier auch im Namen der Taunus Sparkasse, die Menschen wie Sie würdigt“, sagt Landrat Ulrich Krebs.



Eingerahmt wurde die Spendenübergabe mit viel Musik. Einen stimmungsvollen Einstieg gaben junge Musikerinnen und Musiker aus der Region, die eindrucksvoll ihre Talente unter Beweis stellten. Amelie Reinhardt, Emily Gelitz, Lidia Keremidtchiev und Leonie Welt aus dem Jugendsinfonieorchester des Hochtaunuskreises sorgten für den musikalischen Auftakt. Zum Ende der Veranstaltung bedankten sich die ebenfalls mit einer Spende bedachten jungen Sängerinnen und Sänger der Frankfurter Spatzen, Erjon Muco und Johanna Vacher, und rundeten so den stimmungsvollen Abend ab.



Folgende Vereine erhalten eine Spende aus der Gemeinnützigen Stiftung:



Bürgerinitiative Grävenwiesbach e. V.



Die Bürgerinitiative Grävenwiesbach ist ein junger Verein mit verschiedenen gemeinnützigen Zwecken, darunter auch Jugend- und Altenhilfe. Die Spende wird für die Anschaffung eines Bürgerbusses genutzt.



Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Oberursel



Der BDKJ setzt sich aktiv für Jugendverbandsarbeit in der katholischen Kirche ein und unterstützt Kinder und Jugendliche beim Erlenen des kritischen Urteilens und eigenständigen Handelns. Die Spende wird für die 72-Stunden-Aktion genutzt, bei der Projekte umgesetzt werden, die die „Welt ein Stückchen besser machen“.



CreativeSoundsKronberg e. V.



Der im Jahr 2005 gegründete Verein versteht sich als Plattform für Musiker und Musikinteressierte aus allen Bereichen der Pop-Musik. Ziel ist, Musiker aller Altersklassen und Stilrichtungen zusammenzubringen. Die Spende wird für den Kauf von Beschallungstechnik genutzt.



DRK Landesverband Hessen e. V. Bergwacht Hessen



Die DRK-Bergwacht Hessen übernimmt die rettungsdienstliche Versorgung der Bevölkerung in unwegsamem Gelände. Als Naturschutzverband setzt sich die Bergwacht ebenfalls für den Landschafts- und Artenschutz ein. Die Spende wird für die Renovierung und Aufstockung des Arztraums am Feldberg genutzt.



Evangelische Kirchengemeinde St. Johann, Kronberg



Die evangelische Kirchengemeinde hat das Projekt „Kronberg singt Casals“ ins Leben gerufen. Mit Unterstützung der Kronberg Academy und der Spende werden Laien-Esembles im Dezember ein imposantes Friedens- und Weihnachtsoratorium im Casals Forum darbieten.



Evangelische KITA Arche Noah



Die Kindertagesstätte Arche Noah ist seit mehr als 140 Jahren ein Teil der Evangelischen Kirchengemeinde St. Johann Kronberg. Die Spende wird für die Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich der Kita genutzt.



FC Laubach e. V.



Der FC Laubach e. V. ist ein Fußballverein in Grävenwiesbach. Er beheimatet eine Frauenmannschaft sowie Jugend- und Kindermannschaften. Um die bestmöglichen Spielflächen zu bieten, möchte der Verein einen leistungsfähigen Rasenmäher kaufen.







Fischereivereinigung Usingen e. V.



Die Fischereivereinigung Usingen e. V. kümmert sich um drei Teiche und diverse Bäche rund um Usingen. Besonders gefördert wird die Jugendarbeit sowie die Erhaltung und naturnahe Gestaltung der Gewässer. Die Spende wird für die Renovierung der Fischerhütte am Hattsteinweiher genutzt.



Förderverein ARS Adolf-Reichwein-Schule e. V



Primäres Ziel des Vereins ist die Förderung der Adolf-Reichwein-Schule sowie die Unterstützung der Schule bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Spende wird für eine Neuanschaffung von Querflöten und B-Klarinetten genutzt, um Kindern die musikalische Ausbildung zu ermöglichen.



Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Usingen e. V.



Der Förderverein der evangelischen Kirchengemeinde Usingen e. V. hat das Projekt „Konzert Weihnachtsoratorium“ ins Leben gerufen, das die Kantorei stärken und neue Sängerinnen und Sänger anziehen soll. Mit der Spende wird das Konzert unterstützt.



Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Seulberg e. V.



Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Seulberg e. V. ist nicht nur für die Unterstüzung der Feuerwehr zuständig, sondern auch für die Aus- und Weiterbildung neuer Feuerwehrleute. Die Spende wird für die Anschaffung eines SmartBoards genutzt.



Freie evangelische Gemeinde Oberursel (Royal Rangers)



Die Royal Rangers sind eine Pfadfindergruppe. Eines ihrer Highlights sind die Pfadfinder-Camps, die das Team regelmäßig organisiert. Dem Projekt „Pfadfindercamp in Nordhessen“ kommt die Spende zu Gute.



Freiwillige Feuerwehr Schmitten-Treisberg



Die freiwillige Feuerwehr Schmitten-Treisberg trägt ehrenamtlich zum Zivil- und Öffentlichkeitsschutz bei und managt die Jugendarbeit innerhalb der Wehr. Die Spende wird genutzt, um eine mobile Beleuchtungsanlage für kommende Einsätze anzuschaffen.



Gemeinde Wehrheim



Die Gemeinde Wehrheim hat einen „Klimapfad“ angelegt und bereits im Juni eingeweiht. Die Spende dient der Finanzierung des nachhaltigen Weges.



Gesellschaft der Freunde und Förderer des hr-Sinfonieorchesters e. V.



Die Gesellschaft unterstützt das hr-Sinfonieorchester Frankfurt bei seiner musikalischen Arbeit. Die Spende wird für das Projekt „Open Air Wandelkonzert mit dem Hessischen Rundfunk“ genutzt.



Humboldtschule Bad Homburg



Die Humboldtschule Bad Homburg hat ein Projekt ins Leben gerufen, welches sich inhaltlich und künstlerisch mit den Forschungsreisen von Alexander von Humboldt auseinandersetzt. Die Spende kommt diesem Projekt zu Gute.



International Piano Competition Taunus e. V.



Ziel ist, junge Talente zwischen sechs und 19 Jahren umfassend und nachhaltig zu fördern, Impulse zu setzen und jungen Pianistinnen und Pianisten zu motivieren. Die Spende wird für einen Wettbewerb genutzt, bei dem die Talente ihr Können beweisen.



Kronberger Elterninitiative Kinderhaus e. V.



Im Kinderhaus werden 80 Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren betreut. Ziel des Vereins ist, eine familienähnliche Atmosphäre zu schaffen und die Kinder zu eigenständigen, aufgeschlossenen und starken Menschen zu erziehen. Die Spende wird für eine Spiel- und Bewegungslandschaft und eine Kuschel- und Leseecke genutzt.



Kirdorfer Tennisclub e. V.



Der Kirdorfer Tennisclub ist ein familienfreundlicher Verein für alle Generationen. Die Spende unterstützt die Sanierung der Tennisplätze.



Kulturkreis Oberursel e. V.



Der Kulturkreis Oberursel e. V. fördert das Kulturleben in der Stadt mit regelmäßigen, anspruchsvollen Kulturveranstaltungen. Die Spende wird für das Projekt „Ein Tag für die Musik“ genutzt.



Kulturkreis Usinger Land e. V.



Der Kulturkreis prägt mit zahrleichen Veranstaltungen seit über 40 Jahren das kulturelle Leben in der alten Residenzstadt Usingen und in der Umgebung. Die Spende wird für ein Sonderkonzert genutzt.



Kunstverein Bad Homburg Artlantis e. V.



Der Kunstverein wurde 1948 unter dem Namen „Künstlerbund Taunus“ gegründet. Zu den Mitgliedern zählen Kunstschaffende sowie zahlreiche Kunstinteressierte. Die Spende wird für aktuell laufende und geplante Kunstprojekte genutzt.



Partnerschaftsverein Schmitten e. V.



Der Verein hat sich das Ziel gesetzt, Freundschaften zwischen französischen und deutschen Mitgliedern im Sinne eines gemeinsamen Europas zu fördern und zu intensivieren. Hierbei liegt ein besonderer Augenmerk auf dem Jugendaustausch, dem auch die Spende zugute kommt.



SG Westerfeld 1910 e. V.



Die SG Westerfeld bietet nicht nur mehrere Fußballmannschaften, sondern auch Abteilungen für Turnen und Volleyball. Die Spende dient der Errichtung eines Winterrasenplatzes.



Tafel Hochtaunus c/o Diakonisches Werk Hochtaunus



Die Tafel Hochtaunus unterstützt seit 2006 Menschen in prekären Lebenssituationen und sensibilisiert die Öffentlichkeit zum richtigen Umgang mit Lebensmitteln. Die Spende wird zur Anschaffung eines neuen Fahrzeuges genutzt.



Turn- und Spielverein 1908 Grävenwiesbach e. V.



Der Turn- und Spielverein mit über 500 Mitgliedern bietet jungen und alten Menschen eine Vielzahl an Abteilungen, in denen sie sich sportlich betätigen können. Die Spende wird zur Renovierung des Vereinsheims genutzt.



Usinger Carneval-Verein 1951 e. V.



Der Usinger Carneval-Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Kanervals-Brauchtum zu erhalten und fortzuführen. Die Spende dient der Anschaffung der Kostüme und Ornate sowie der Instandhaltung des Vereinsheims.



Verein für Geschichte und Landeskunde Bad Homburg v.d. Höhe e. V.



Der Verein zählt zu den ältesten Vereinigungen der Stadt. Er fördert die Erforschung der Geschichte der Stadt Bad Homburg und der ehemaligen Landgrafschaft Hessen-Homburg. Die Spende wird für das 150-jährige Vereinsjubiläum genutzt.



Aus der Stiftung KINDER LACHEN:



DRK Kreisverband Hochtaunus e. V.



Der Kreisverband bietet eine Hausaufgabenbetreuung für Kinder und Jugendliche in kleinen Gruppen an. Ziel ist, den jungen Menschen das Erlernen der deutschen Sprache zu ermöglichen. Die Spende wird genutzt, um die Strukturen und Angebote der Hausaufgabenbetreuung aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln.



Frankfurter Spatzen 2018 e.V.



Der Gesangsverein bringt verschiedene Kulturen zusammen. Kinder und Jugendlichen können ihre Interessen und Fähigkeiten in vielfältigen Bereichen ausleben. Die Spende nutzt der Verein für ein Konzert, in dem Lieder und Geschichten verschiedener Generationen zusammengeführt und aufgeführt werden.

