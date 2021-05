Heizölpreise zum Wochenende etwas teurer

Heizölpreise - Bundesweite Preisentwicklung von HeizölDiestarten Freitag früh erneut mit leicht erhöhten Werten im Vergleich zum Vortag. In einigen Bundesländern gab es dennoch leichte Preissenkungen, in mehreren Bundesländern fielen die Preiserhöhungen aber auch sehr deutlich aus. Eine Bestellung von 2.000 Liternkostet aktuell im Durchschnitt 67,12 €uro / 100 Liter. Das sind rund 15 Cent mehr als am Donnerstag. Die aktuellezeigt leicht nach oben. Das Preisniveau bleibt vergleichsweise günstig.In den meisten Regionen haben die Heizölpreise teilweise deutlich zugelegt. Der regionale Heizölpreis bewegt sich aktuell in einer Spanne von -0,71 €uro (Bayern) und +0,84 €uro (Schleswig-Holstein) je 100 Liter. Die Preiserhöhungen im Norden sind als Gegenbewegung zu den Preissenkungen der letzten Tage zu sehen.Im Saarland (+0,60 €uro) und in Hessen (+0,39 €uro) fielen die Preiserhöhungen ebenfalls deutlicher aus. In Baden-Württemberg (-0,06 €uro) und Berlin (-0,04 €uro) nahmen die Heizölpreise hingegen ganz leicht ab. Angesichts des relativ günstigen Preisniveaus raten wir zum Heizölpreisvergleich in ihrer Postleitzahlregion. Im Laufe des Tages könnte derregional noch etwas weiter ansteigen.Heizölpreise - Prognose und EmpfehlungWie man an unseremsieht, bewegen sich die Heizölpreise weiter seitwärts und leicht nach oben. Eine Positionierung des Heizölpreises bei über 67 €uro je 100 Liter ist am frühen Morgen eingetreten. Die kurzfristig eingesetzten günstigen Preise vom vergangenen Wochenende haben sich über die gesamte Woche gehalten. Nach der Überschreitung des Widerstands bei 67 €uro kann es weiter nach oben gehen. Regional bewegt sich der Heizölpreis aktuell in einer Spanne zwischen 65 und 72 €uro. Die Nachfragesituation auf dem Heizölmarkt bleibt angespannt. Aktuell fallen mehrere Produktionskapazitäten bei wichtigen Raffinerien aus, da Wartungsarbeiten und Revisionen anstehen. Diezeigt leicht nach oben.Die Ölpreise haben im Verlauf des gestrigen Handelstages etwas deutlicher zugelegt als erwartet und können auch am heutigen Morgen die Werte halten. Beherrschendes Thema am Markt ist der Vorschlag für einen neuen US-Haushalt durch Präsident Joe Biden. Biden will ein größeres Infrastrukturprogramm durchbringen. Das Haushalts-Programm soll am heutigen Freitag näher vorgestellt werden und hat bereits allein durch erste Spekulationen für positive Stimmung an den Handelsmärkten gesorgt. Es ist aber unklar, ob der Plan überhaupt umgesetzt werden kann. Die wichtige Nordsee-Sortenotiert aktuell bei 69,50 $ / Barrel (+0,95 $). Im Laufe des Tages wird mit leicht günstigeren Ölpreisen gerechnet.Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf höhere Heizölpreise einstellen. Aktuell gibt es immer wieder kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt, aber die Prognosen für die Zukunft zeigen nach oben. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir die aktuellen Konditionen für einen Heizölkauf zu nutzen, bevor die Preise noch weiter ansteigen. Wer jetzt Heizöl bestellt , kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.