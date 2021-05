Heizölpreise steigen weiter

Heizölpreise - Bundesweite Preisentwicklung von HeizölDiestarten Dienstag früh mit durchschnittlich höheren Werten. Dabei hat der Heizölpreis in allen Regionen spürbar zugenommen. Eine Bestellung von 2.000 Liternkostet aktuell im Durchschnitt 67,69 €uro / 100 Liter. Das sind rund 60 Cent mehr als Montag früh. Die aktuellezeigt nach oben. Heute könnten die Heizölpreise ein neues Jahres-Hoch erreichen.In allen Regionen haben die Heizölpreise deutlich zugelegt. Der regionale Heizölpreis bewegt sich aktuell in einer Spanne von +0,24 €uro (Bayern) und +0,95 €uro (Hamburg) je 100 Liter nach oben. Besonders im Norden und im Osten Deutschlands legten die Heizölpreise deutlich zu. Die aktuelle Preisentwicklung kann auf stärkere Ölpreise und Wartungsarbeiten sowie Revisionen an wichtigen Raffineriestandorten zurückgeführt werden. Wir raten aktuell dazu den Heizölpreis für die eigene Postleitzahl zu vergleichen und bequem online zu bestellen. Im Laufe des Tages könnte derin vielen Regionen noch etwas teurer werden.Heizölpreise - Prognose und EmpfehlungWie man an unseremdeutlich erkennen kann, nehmen die Heizölpreise mit größeren Schwankungen wieder zu. Heizöl könnte im Laufe des Tages so teuer werden, wie zuletzt im Dezember 2020 und ein Jahreshoch für 2021 erreichen. Regional bewegt sich der Heizölpreis aktuell in einer Spanne zwischen 65 und 72 €uro. Auf dem Heizölmarkt bleibt die Nachfragesituation weiter angespannt. Diezeigt nach oben.Die Ölpreise haben im Verlauf des gestrigen Handelstages zugelegt und starteten auch in den heutigen Handelstag deutlich fester. Auf dem Ölmarkt hat sich die positive Stimmung aus den Finanzmärkten etwas durchgesetzt. Im Fokus stehen die Entwicklungen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die positiven Entwicklungen in den USA und der EU überwiegen dabei bei den Bewertungen um eine erhöhte Nachfragesituation. Die prekäre Situation in Asien bleibt dennoch belastend. Aktuell notiert die wichtige Nordsee-Sortebei 69,71 $ / Barrel (+1,16 $). Im Laufe des Tages wird mit etwas höheren Ölpreisen gerechnet.Mittel- bis langfristig müssen sich Verbraucher auf höhere Heizölpreise einstellen. Es gibt zwar immer wieder kurzfristige Gegenbewegungen und Unterbrechungen bei der Preisrally auf dem Ölmarkt, aber die Prognosen für die Zukunft zeigen nach oben. Unter diesen Rahmenbedingungen empfehlen wir die aktuellen Konditionen für einen Heizölkauf zu nutzen, bevor die Preise noch weiter ansteigen. Wer jetzt Heizöl bestellt , kann sich über für diese Jahreszeit vergleichsweise kurze Lieferfristen freuen.